Es müssen wahre Berge an Haaren sein, die sich derzeit bei den Friseuren türmen: Nach dem Ende der Betriebsschließungen im Zeichen der Corona-Krise wird bei den Haarkünstlern wieder auf Hochtouren geschnippelt, getönt und geföhnt – der Mensch will schließlich nicht als verwilderter Rübezahl durchs Leben gehen.

Seine über Wochen hinweg gewachsene „Wolle“ wollte auch ein Mann aus Rot am See loswerden. Also wandte er sich zwecks Termin telefonisch an den Salon seines Vertrauens – in diesem Fall an Christina Roll-Legrottaglie in Rot am See, die ihren Stammkunden pflichtgemäß auch über die nach wie vor geltenden Corona-Regeln in ihrer Branche informierte. Dazu zählt auch die Vorgabe, beim Akt der Haarbearbeitung möglichst wenig zu sprechen, um eine eventuelle Viruslast erst gar nicht entweichen zu lassen.

Das nahm sich der Mann zu Herzen – und kam auf eine pfiffige Idee: Er brachte ein laminiertes Blatt Papier mit in den Salon. Darauf stand sein Frisurenwunsch – und zwar in Spiegelschrift, die im Spiegel des Salons wiederum problemlos lesbar war.