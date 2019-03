Die Friseurinnen der „Barber Angels“ schneiden kostenlos Haare in der Burgbergsiedlung.

Groß ist der Andrang, als vorübergehend ein Friseursalon in der Burgbergstraße einzieht. Rund 20 Frisuren wurden von den Friseurinnen aus ganz Süddeutschland schon in der ersten Stunde geschnitten. Bereits zum dritten Mal in den vergangenen zwei Jahren gibt es dort nun schon dieses kostenlose Angebot für bedürftige Menschen. „Das ist eine tolle Sache“, freut sich Thomas Popp, der in der Nachbarschaft des Cafés wohnt. „Es ist ein schönes Gefühl, endlich wieder gut auszusehen“. Daniela Hinz ist schon seit einigen Jahren bei den Barber Angels. „Ich habe einen schönen Beruf, und es ist einfach toll, wenn man etwas davon zurückgeben kann.“ Sie bietet mit sechs weiteren Friseurinnen an diesem Nachmittag kostenlose Haarschnitte an. Mit der Aktion wollen sie eine Botschaft der Nächstenliebe verbreiten. Einmal im Monat nimmt sie sich Zeit für ihr ehrenamtliches Engagement.

Mehr zu der Arbeit der Barber Angels und über Daniela Hinz in unserer Partnerzeitung Hohenloher Tagblatt, in der Ausgabe vom 27. März.

