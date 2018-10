Crailsheim Lange Nacht der Türme: Die Stadt in neuem Licht erleben

Crailsheim / Christine Hofmann

Ein neues Veranstaltungsformat feiert am Samstagabend Premiere: Beim Flanieren durch die nächtlichen Crailsheimer Straßen können Besucher Kultur und Kulinarisches genießen.

Mit Fanfarenspiel der Stadtkapelle Crailsheim auf dem Rathausturm wird die erste Lange Nacht der Türme am kommenden Samstag um 18 Uhr eröffnet. Die Besucher sind eingeladen, bei Kunst, Kultur und einem besonderen Lichtkonzept die Stadt in neuem Licht zu erleben.

Als besonderer Höhepunkt werden der Rathausturm, die Johanneskirche, die St.-Bonifatiuskirche und das Jagstbrückenhochhaus mit farbigem Licht und Projektionen kunstvoll illuminiert. „Die Bonifatiuskirche, die keinen Turm hat, wird in der Langen Nacht der Türme einen Turm aus Licht bekommen“, verrät Susanne Kröper-Vogt, Ressortleiterin Soziales und Kultur bei der Stadtverwaltung.

Die übrigen Türme in der Stadt – die Liebfrauenkapelle, der Zeughausturm, der Diebsturm, die Villa auf dem Kreckelberg und der Wasserturm – werden ebenfalls mit Scheinwerfern angestrahlt. Nächtliche Besucher erwarten in den Türmen und an anderen Orten in der Innenstadt kulturelle Angebote – wie am Kulturwochenende allesamt kostenfrei und ohne Anmeldung – sowie an vielen Orten kulinarische Köstlichkeiten der Gastronomen und verschiedener Gruppen.

„Ziel der Veranstaltung ist, unsere Türme in den Vordergrund zu stellen“, sagt Kröper-Vogt. „Wir machen schon an der Autobahn Werbung für die ‚Türme an der Jagst‘, aber in der Stadt sind sie gar nicht so präsent.“ Außerdem feiert der höchste der Crailsheimer Türme, der Rathausturm, in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag. Grund genug für die Stadt Crailsheim, erstmals eine Lange Nacht der Türme zu veranstalten. „Die Besucher erwartet eine Mischung aus Musik, Lesungen, Führungen und Ausstellungen für die ganze Familie“, erklärt Anne-Sophie Frank aus dem Sachgebiet Kultur.

Neue Installation im Turm

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Türme. Neben den vier Türmen, die kunstvoll mehrfarbig beleuchtet werden – die Tübinger Firma Leuchtwerk hat für jedes Bauwerk eine eigene Konzeption erstellt – rückt vor allem der Zeughausturm in den Mittelpunkt. Der frisch sanierte kleinste Turm der Stadtbefestigung hat eine Video-Installation bekommen, die über die historische Stadtbefestigung und die Horaffen-Sage informiert. Sie ist am Samstag erstmals zu sehen und danach täglich von 8 bis 20 Uhr zu besichtigen.

Erstmals wird auch der neu gestaltete „Weiße-Rose-Platz“ vor dem illuminierten Jagstbrückenhochhaus zum Veranstaltungsort. Hier gibt es ein Konzert des Duos „Jailhouse Classics“. Von hier aus haben Besucher außerdem einen guten Blick auf die Rückseite des städtischen Kiosks in der Worthingtonstraße, den ein Graffiti-Kunstwerk ziert, das an diesem Abend fertiggestellt wird.

Die Idee, die Konzeption und die Umsetzung sind in Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden in der Stadt entstanden. Beteiligt sind Ernst Stutz (Vorsitzender Arbeitskreis Kuwo), Volkshochschulleiter Martin Dilger, Stadtarchivar Folker Förtsch, Gerlinde Litak (Stadtseniorenrat), Katharina Kalteiß (Leiterin des Jugendbüros), Werner Branke und Anna Szczepanska von der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius, Waltraud Rieker (Kultic), der Musikdirektor der Stadt und der Stadtkapelle Franz Matysiak, Harald Haas (Adieu Tristesse), Friederike Lindner (Leiterin des Stadtmuseums), Bezirkskantor Christoph Broer, Gertrud Wesselmann (Leiterin der Stadtbücherei), Manfred Koch (Crailsheimer Kunstfreunde) sowie von der Stadtverwaltung Kai Hinderberger (Sachgebiet Stadtmarketing) sowie Susanne Kröper-Vogt und Anne-Sophie Frank (Sachgebiet Kultur).