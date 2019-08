Seit sieben Jahren saniert das Ehepaar Manz die Weidenhäuser Mühle bei Tiefenbach. Seit einem Jahr kann man dort auch Urlaub machen und teilhaben an einer paradiesischen Idylle an der Jagst.

Das ganz private Paradies von Familie Manz liegt an der Jagst, nur wenige Kilometer von Tiefenbach entfernt. Ein Privatweg führt hinab ins Tal, wo die zwei Rottweiler der Familie ihre Runden drehen und die vierbeinigen Gäste der Pferdepension friedlich grasen. Unter hängenden Weidenästen hindurch taucht man ein in eine Idylle, die sich das Ehepaar Manz hart erarbeitet hat.

„Einer der schönsten Flecken der Erde“ – so hörte Anja Manz von ihrem Mann vor fast zehn Jahren, sei diese Mühle an der Jagst. Hier zu leben, war damals noch eine Utopie. Dass die Mühle einmal zum Verkauf stehen könnte und sich das Paar nach anstrengenden Kaufverhandlungen bereits zwei Jahre später als Besitzer des Paradieses wiederfinden sollten, davon erzählt Anja Manz auch heute noch fast ungläubig.

„Alle haben uns den Vogel gezeigt“, erinnert sich die 44-jährige lachend an die Entscheidung, das Anwesen zu kaufen. Das denkmalgeschützte Gebäude war in einem desolaten Zustand, an einer Giebelseite fehlte die komplette Wand, Elektrik, Wasserleitungen und vieles mehr lagen im Argen.

„Hausen konnte man dort“, sagt Anja Manz und erzählt von einem Sommer mit dem Grill im „Wohnzimmer“ ohne Außenwand, mit morgendlichen Waschaktionen in der Jagst, weil kein fließendes Wasser vorhanden war und von der immer länger werdenden Liste von Arbeiten, die mit der Sanierung der Mühle auf sie zukamen. Doch gleichzeitig wuchs bei dem Ehepaar die Gewissheit: „Diese Lage gibt es nur einmal und wenn wir so naturnah wie möglich wirtschaften, dann bedeutet das hier das Paradies auf Erden für uns.“

Der erste Schritt war die Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt. Dann mussten gute Handwerker gefunden werden, die sich mit Altbausanierung auskennen. Ziel war es zuerst einmal, eine Schadensbilanz zu erstellen, bevor so richtig mit dem Renovieren begonnen werden konnte – und das alles neben den Vollzeitjobs der beiden.

„Der Schock kommt in Dosen. man lernt, dass man die drei großen G braucht: Geduld, Gelassenheit und Geld“, sagt Anja Manz Heute kann sie darüber lachen, doch die Anfänge ließen jegliche romantischen Vorstellungen vom Leben in der Mühle erst einmal in den Hintergrund treten. Dabei hat Anja Manz durch ihren Beruf als Maklerin für historische und landwirtschaftliche Gebäude eine durchaus realistische Einstellung zu alten Bauwerken und ihr Mann überblickt als Landschaftsgärtner die Arbeit, die das mehrere Hek­tar große Grundstück an der Jagst mit sich bringt.

Paar hat den Charakter der Weidenhäuser Mühle bewahrt

Das Ziel war, die alte Mühle wieder zu neuem Glanz zu bringen, ohne ihren Charakter zu zerstören. Wo es ging, wurden die Dinge im Urzustand belassen. Für die historisch korrekten Fliesen im Eingangsbereich etwa machte sich das Ehepaar Manz eigens auf in die Lutherstadt Wittenberg, um akkurate Kopien einzukaufen.

„Man erhält, was geht“, sagt Anja Manz und erwähnt immer wieder die gute Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt und die Kompromisse, die gefunden wurden – wie etwa bei der Auswahl der Fenster. Nach inzwischen sieben Jahren sind die Mühlenbesitzer mit den meisten Handwerkern per Du und die historische Mühle aus dem 14. Jahrhundert hat wieder alle vier Wände, eine funktionierende Heizung, neue Fenster, Sanitäranlagen und vieles mehr.

Über den Preis reden die beiden nicht, doch der Plan, eine Ferienwohnung einzurichten, kommt nicht von ungefähr. An Pfingsten 2018 konnten die ersten Feriengäste in die Räume im Erdgeschoss einziehen. Ein offener Wohnraum mit Wohnküche, ein Schlafzimmer und ein neu renoviertes Bad stehen bisher zur Verfügung. Ein weiterer Schlafraum soll mit der Zeit dazukommen, ebenso wie eine Terrasse mit Blick auf das Wehr hinter dem Haus.

Die Familie selbst (zu ihr gehört seit fünf Jahren auch der kleine Philipp) wohnt im Obergeschoss. „Er ist ein echtes Mühlenkind“, freut sich seine Mutter über den Buben, der den ganzen Tag unterwegs ist zwischen Wehr und Wald, Ziegen, Pferden, Hunden und den Eltern.

Inzwischen kommen Gäste aus aller Welt in das Idyll an der Jagst und genau wie die Besitzer selbst lieben sie die Abgeschiedenheit trotz der Nähe zur Stadt. Wichtig ist den Mühlenbesitzern, dass ihre Mühle so privat wie möglich bleibt. Einkehren kann man deshalb dort nicht und auch die Durchfahrt mit dem Auto ist nur Anliegern erlaubt, denn am Ende haben sie die Mühle nicht für die Öffentlichkeit renoviert, sondern sich damit selbst einen Traum erfüllt.

Fertig sind sie damit noch lange nicht. „In 20 Jahren sollte das Gröbste geschafft sein. Wir haben einen arbeitsreichen Traum, aber den schönsten Arbeitsplatz der Welt“, sagt Anja Manz.

