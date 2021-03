„Die Kliniken arbeiten am Anschlag, und die Situation ist sehr kritisch, auch bezüglich der Belastung des Personals“. So beschrieb Landrat Gerhard Bauer jüngst in der Kreistagssitzung die Situation in den beiden Krankenhäusern im Landkreis. Die Belastung der Kliniken in Crailsheim und Schwäb...