Eine ungewöhnliche Show ist am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr im Hangar in Crailsheim zu sehen: Zirkusakrobaten stehen dort gemeinsam mit Rockmusikern auf der Bühne.

Unter dem Titel „Rock the Circus“ verschmelzen legendäre Hits von Bands wie AC/DC, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi und Guns N’ Roses mit den Nummern der Artisten zu einer einzigartigen Kunstform. Die Zuschauer erwartet Luftakrobatik und Seilartistik, virtuose Figuren an der Vertikalstange und auf dem Boden, rasante Action mit dem BMX-Rad und Tanzeinlagen. Begleitet werden die Artisten von einer sechsköpfigen Band mit internationaler Bühnenerfahrung. Karten gibt es direkt im HT-Shop in Crailsheim oder unter Telefon 0 79 51 / 40 90.

