Wie diemitteilt, wurde die Feuerwehr Crailsheim am Sonntag gegen 20.50 Uhr zu einem Gebäudebrand in diegerufen. Wie sich herausstellte, stand das dort brennende Haus leer und sollte in Kürze abgerissen werden. Die Feuerwehr, die mit 14 Fahrzeugen und 73 Einsatzkräften vor Ort war, hatte dasgegen 23.30 Uhr unter Kontrolle. Darüber hinaus rückte die SEG mit drei Fahrzeugen und vier Mann sowie dermit zwei Fahrzeugen und sechs Mann zum Brandort aus. Die Schadenshöhe an dem nun stark einsturzgefährdeten Gebäude wird aktuell auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt - die Polizei ermittelt.