Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr am Dienstag gegen 16.15 Uhr in die Rothenburger Straße in Blaufelden gerufen - zum Brand einer Stallung mit Scheune. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Kuhstall bereits voll in Flammen. Anwohnern war es aber gelungen, nahezu alle der etwa 70 Tiere ins Freie zu bringen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die späten Abendstunden hin, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht.

Personen kamen nicht zu Schaden, nach aktuellem Stand verbrannten in dem Stall eine Kuh und drei Kälber. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 300.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist nach jetzigem Ermittlungsstand noch unbekannt.

Die Feuerwehren aus Blaufelden und Schrozberg waren mit insgesamt 75 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr Crailsheim kam zur Unterstützung. Für die Dauer der Löscharbeiten war es erforderlich, die Landesstraße zwischen Blaufelden und Schrozberg zu sperren, weshalb es zu einem Stau kam.