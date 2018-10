Crailsheim Bald Prostitution in Crailsheim?

Crailsheim / Andreas Harthan

Das Wachstum der Stadt hat nicht nur positive Folgen. In einer Bekanntgabe an die Stadträte verweist das Rathaus darauf, dass wohl schon im nächsten Jahr die Ansiedlung von Bordellen in Crailsheim droht, wenn nicht gegengesteuert wird. Warum droht die Gefahr ausgerechnet jetzt? Weil die Stadt wächst und wächst und im nächsten Jahr die Zahl der Einwohner die

35 000er-Grenze überschreitet. Das hat die Konsequenz, dass das bislang per Gesetz garantierte flächenhafte Verbot von Prostitution nicht mehr greift.

Wenn die Stadt weiterhin solche Betriebe fernhalten will, muss sie tätig werden. In der Bekanntgabe kündigt Bürgermeister Jörg Steuler an, ein Konzept zu erarbeiten. Wobei unklar ist, ob bei einer Stadt mit mehr als 35000 Einwohnern überhaupt noch flächenhafter Ausschluss von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben möglich ist.

Handlungsbedarf

Klar ist, was passieren kann, wenn nichts getan wird: Dann sind solche „Gewerbe aller Art“ fast überall in Crailsheim möglich. Verhindert werden können sie nur, wenn sie in Bebauungsplänen ausdrücklich ausgeschlossen sind. Das bedeutet eine Menge Arbeit für die Verwaltung, weil sie eine Vielzahl von Änderungsverfahren durchführen muss. Eine Alternative ist die Aufstellung von sogenannten nicht qualifizierten Bebauungsplänen, die nur ein Ziel haben: Bordelle auszuschließen. Doch auch hierfür bedarf es mehrerer Pläne.

Die Arbeit muss gemacht werden, das steht für das Rathaus außer Frage. Denn sonst sind Bordelle künftig „in nahezu allen Crailsheimer Kerngebieten, Gewerbegebieten und in allen Industriegebieten zulässig“. Dass die Auseinandersetzung mit der Prostitution nicht nur über Bebauungspläne geführt werden kann, weiß auch die Verwaltung. Es bedarf auch der gesellschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema, heißt es in der Bekanntgabe.