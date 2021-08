Der Landkreis und die Blaulichtfamilie laden Kinder und Jugendliche ins Zentrale Impfzentrum in Rot am See: Der Wunsch, mit einem gemeinsamen Aktionstag Pandemiebekämpfung und Fachkräftegewinnung gleichermaßen voranzubringen, erfüllt sich nicht. Kinderarzt Dr. Michael Vomstein sieht eine sehr besorgniserregende Entwicklung und warnt vor Erwachsenen, die sich gegen eine Impfung entscheiden.