Eine Schnecke in einem Wettrennen schlagen? Klingt nicht sehr ambitioniert. Ist es aber – wenn es um Tunnelbohrmaschinen geht. Elon Musk, Popstar der Weltwirtschaft und Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla, hat einen entsprechenden Wettbewerb ins Leben gerufen. Von ursprünglich rund 400 Teams, die teilnahmen, sind noch zwölf im Rennen. Darunter: Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach. Zwei von ihnen arbeiten bei Bausch + Ströbel in Ilshofen. Sie suchen noch nach Sponsoren.