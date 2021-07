Peter Gansky von der Bürgerliste reagiert auf die Impfkampagne des Stadtmarketingvereins. In der Ausgabe des amtlichen Mitteilungsblattes der Stadt von vergangener Woche haben er und seine Frau Anzeigen geschaltet, in denen sie sich als Corona-Impfgegner zu erkennen geben. In der Kampagne des Marketingvereins haben sich Crailsheimerinnen und Crailsheimer für die Impfung gegen Corona stark gemacht – etwa die Apothekerin Ariane Hinrichs.