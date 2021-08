Eine Trafostation und eine Halle einer Biogasanlage stehen am Sonntagmorgen in Lenkerstetten in der Gemeinde Rot am See in Flammen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Rot am See gelingt es, dass das Herzstück der Biogasanlage verschont bleibt. „Wir haben als erstes eine Riegelstellung aufgebaut, um den Gasbehälter und den Fermenter vor den Flammen zu schützen“, berichtet Klaus Pressler, Kommandant der Feuerwehr Rot am See gegenü...