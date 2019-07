Mit einem Elektromobilitätskonzept will Albstadt zur Energiewende beitragen. Zwei Elektrofahrzeugen hat die Stadt bereits gekauft.

Die Stadt Albstadt möchte ihren Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende leisten und den Verkehr klima- und umweltverträglicher machen. Um dieses Vorhaben anzugehen, wurde ein Elektromobilitätskonzept in Auftrag gegeben. Die Ausschreibung gewann 2017 das Ingenieurbüro Steinbacher Consult aus Neusäß bei Augsburg. Die Ausschussmitglieder beauftragten die Verwaltung einstimmig, weitere Maßnahmen zu prüfen. Dabei ging es auch um den weiterer Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur anhand der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen, um die Beschaffung weiterer Elektrofahrzeuge für den Fuhrpark der Kommune sowie um die mögliche Nutzung der Talgangbahn-Trasse als Strecke für so genannte E-Shuttle- Fahrzeuge.

Auf Herz und Nieren prüfen

E-Shuttles sind keine Züge, sondern elektrisch betriebene Busse, die autonom fahren könnten, also ohne Fahrer. Ihr Einsatz ist eine neue Möglichkeit, wie die Strecke der früheren Talgangbahn anders als bisher angedacht genutzt werden könnte. Hierfür müsste die Schienentrasse in eine Fahrbahn umgewandelt werden. Dann könnten, so die Vision, hier die kleinen Elektrobusse mit maximal 15 Plätzen fahren. Auch am autonomen Fahren, also ohne Schaffner, wird gearbeitet.

Zuvor soll diese Idee jedoch auf Herz und Nieren getestet werden, auch im Hinblick auf Kosten, Einbeziehung erneuerbarer Energien und Anbindung an den bestehenden öffentlichen Personennahverkehr. Zwei Elektrofahrzeuge hat die Stadt bereits gekauft sowie mit den Albstadtwerken Ladestationen am Parkplatz Langwatte und im Parkhaus am Bahnhof eingerichtet. Ziele der Studie sind unter anderem die Beantwortung der Frage, mit welcher Zahl an E-Fahrzeugen im Gemeindegebiet zu rechnen ist und wie viele Ladestationen notwendig wären.