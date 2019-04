Personalversammlung des Schulamtes: 600 Lehrer pilgerten nach Stetten a.k.M. Die GEW-Verantwortlichen kritisierten Lehrermangel und Schönrederei.

In ihren Funktionen als GEW-Bezirksvorsitzende Südwürttemberg und Kreisvorsitzender des Zollernalbkreises ließen Martina Jenter-Zimmermann und Bernd Romer in einem abschließenden Pressegespräch durchblicken, wo ihre Kollegen der Schuh am meisten drückt

Die Arbeitsbelastung sei ein ganz großes Thema, das man im Zusammenhang mit dem Lehrermangel betrachten müsse, der vor allem in Grundschulen und an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (früher Förderschulen) vorhanden sei, sagte Martina Jenter-Zimmermann.

Es sei „viel zu wenig Vertretungsreserve vorhanden“, die meist schon anfangs des Schuljahres aufgebraucht sei. „Das System bricht demnächst zusammen“, zeigte sich Bernd Romer angesichts des immensen Mangels überzeugt.

Über 1500 Leute seien heuer vertretungsweise eingestellt worden, die mit dem Schulferienbeginn wieder entlassen würden. Und das, obwohl man sie im nächsten Schuljahr wieder dringend brauche. Da müsse man sich nicht wundern, wenn die Leute in die Schweiz oder in andere Bundesländer abwanderten.

Viel mehr Ausfall als in Statistik

Tatsache sei, dass in den Grundschulen - entgegen den offiziellen Statistiken des Landes, die von vier Prozent Ausfall und sechs Prozent Vertretung sprächen – ein effektiver Ausfall von 15 bis 16 Prozent zu verzeichnen sei.

Grund: Bei Vertretung werde die Klasse aufgeteilt und anderen Lehrern zugewiesen, wobei dann von Unterricht nicht mehr die Rede sein könne: „Das ist den Eltern nicht bewusst“, sagte Romer.

Er kritisiert in diesem Zusammenhang die Qualitätsoffensive von Kultusministerin Susanne Eisenmann: „Das Ganze ist ein Witz, denn wo gar kein Unterricht stattfindet, kann die Qualität auch nicht gesteigert werden“, so Romer.

Der massive Lehrermangel sei für die vorhandenen Lehrkräfte „gesundheitlich enorm belastend“ und viele Tatsachen würden schlicht und einfach verschleiert. „Die Grundschule hat nach außen hin am wenigsten Unterrichtsausfall“, erklärte Martina Jenter-Zimmermann. Grund: Die Grundschule sei in der Regel verlässlich, so dass Kinder bei Ausfall des Unterrichts nicht nach Hause geschickt werden dürften, wie beispielsweise an Gymnasien.

Die Stimmung unter den Kollegen sei miserabel und scharenweise seien diese am absoluten Limit angelangt: „Viele halten nicht bis zur Pension durch“, waren sich die beiden GEW-Funktionäre einig. Viele Vertragslehrkräfte kämen mit völlig fremden Abschlüssen an die Schulen, und es gäbe kein Konzept diese Leute entsprechend zu qualifizieren.

Das reiche Baden-Württemberg habe das schlechteste Verhältnis aller Bundesländer zwischen Lehrern und Schülern. Von der Offensive der Ministerin käme nur wenig im Kollegium an. Im Gegenteil: Äußerungen der Ministerin über schlechten Unterricht führten bei den Kollegen zu Stress.

Es sei ja „schon fast frech“, studierten Kollegen erklären zu wollen wie Rechtschreibung gehe, nannte Romer als Beispiel. Es bleibe bei symbolischer Politik und lautstarken Ankündigungen, während „in der Realität nichts passiert“. Die Kolleginnen und Kollegen fühlten sich von ganz oben wenig wertgeschätzt.