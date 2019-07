Seit vergangener Woche wurde nach der Vermissten Ivana H. gesucht. Am Mittwoch hat die Polizei ihre Leiche gefunden. Der Exfreund der Vermissten hat sich mittlerweile gestellt.

Ermittler der Polizei Aalen und der Kriminalpolizei Waiblingen haben am Mittwochmittag am Remsufer nahe Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) eine Leiche gefunden. „Es spricht alles dafür, dass es sich bei der Frau um die vermisste Ivana H.“, handelt sagt ein Polizeisprecher des Präsidiums in Aalen. Ob die Vermutung der Ermittler stimme, müsse jedoch erst eine Identifizierung klären.

Die slowakische Putzkraft aus Remshalden wurde Anfang dieser Woche von ihrem Arbeitgeber, einer Firma für Messebau und Werbetechnik, als vermisst gemeldet. Am vergangenen Freitag sei die 40-jährige Putzkraft nicht zur Arbeit erschienen. Das passe nicht in das Bild der Frau: „Sie wird als sehr zuverlässig beschrieben“, sagt der Polizeisprecher. Das letzte Mal gesehen wurde Ivana H. am vergangenen Mittwoch. In dieser Woche soll sie sich auch mit einem 30-jährigen Mann aus Waiblingen namens Kevin K. getroffen haben. „Die beiden hatten in der Vergangenheit eine Beziehung“, sagt der Sprecher weiter. Wie sie im Moment zueinander stehen, sei noch unklar. Kevin K. rückte in den Fokus der Ermittlungen. Die Polizei Aalen und die Kripo Waiblingen fahndeten am Dienstag mit einem öffentlichen Aufruf nach dem Mann aus Waiblingen und der Putzkraft.

Gewalttat nicht ausgeschlossen

Einen Tag später, am Mittwoch, stand der Tatverdächtige bei der Waiblinger Polizei vor der Tür. „Kevin K. hat sich gestellt“, so der Sprecher. Auch wenn er freiwillig zur Polizei kam, ist er immer noch als Tatverdächtiger im Fokus der Ermittlungen. Die Beamten haben Indizien gesammelt, die dafür sprechen, dass er mit dem Fall Ivana H. etwas zu tun haben könnte. Zudem gebe es widersprüchliche Aussagen im Umfeld des Tatverdächtigen. Die Ermittler gehen von einem Gewaltdelikt aus.

Laut der Polizei wurde der Mann nach seinem Erscheinen auf dem Revier sofort vernommen. Die Suchaktion am Remsufer ist laut dem Sprecher parallel zur Vernehmung des Tatverdächtigen gelaufen. Kevin K. habe den Ermittlern keinen Tipp gegeben, wo Ivana H. zu finden sei. „Wir hatten schon zuvor Hinweise erhalten, worauf wir am Remsufer suchten.“ Die Leiche sei in einem Gebüsch gelegen und wurde durch den starken Verwesungsgeruch entdeckt. Sie müsse demnach schon länger als einen Tag dort gelegen haben. Wie der Zustand der Leiche ist, konnte der Polizeisprecher am Mittwochabend noch nicht sagen: „Die Experten der Spurensicherung bahnen sich langsam den Weg zu dem Körper, ohne dabei Spuren zu vernichten.“

Das könnte dich auch interessieren:

Kühe misshandelt Bad Grönenbach: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tierquälerei Einer der größten Milchbauern in Bayern soll seine Kühe schwer misshandeln. Das Fleisch der kranken Tiere soll zudem in die Lebensmittelkette gelangt sein. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.