Wie die Polizei mitteilt, erfuhr sie am am Donnerstag gegen 16 Uhr von einem Anrufer, dass mehrere Autos den Saumweg beziehungsweise die Charlottenstraße in Aalen blockierten. Vor Ort fanden die Polizisten rund 30 Fahrzeuge vor, die teils die Straße blockierten, teils auf den Gehwegen standen und an denen teils türkische Fahnen befestigt waren. Die Ordnungshüter hörten zudem etwa sechs Schüsse. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Hochzeitsgesellschaft handelte, die dabei war, die Braut abzuholen.

Mit ihrer Kontrolle der Autos sowie von rund 60 Personen verhinderte die Polizei somit im Vorhinein den geplanten Hochzeitskorso. Schusswaffen wurden nicht gefunden, eine Person räumte aber ein, Böller gezündet zu haben. Zwei Autofahrer hatten an ihren Wagen Überführungskennzeichen missbraucht. Ein Mann bedrohte während der Kontrolle verbal eine Polizistin. Es wurden jeweils entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Nach Ende der Polizeiarbeit konnten die Personen den Ort nach und nach ohne Korso verlassen. Zeugen, die Hinweise auf einen etwaigen Schützen geben können oder durch die Autos behindert wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Telefon 07361/5240) zu melden.

