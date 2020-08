Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert seit Mai 2019 die gesamte Betoninnenschale desund rüstet die Betriebstechnik nach. Auch die Fahrbahn der A 7 wird im Tunnel erneuert. Aktuell werden die abschließenden Arbeiten in derausgeführt. Diewurde bereits im März 2020 fertiggestellt. Nachdem durch die – gegenüber der ursprünglichen Planung – umfangreicheren Arbeiten sich die Bauzeit zunächst verlängert hatte , kann nun der Verkehr schon knapp sechs Wochen früher ungehindert durch die beiden Tunnelröhren fließen, teilt das(RP) mit. In zahlreichenzwischen dem RP und den Baufirmen wurden Möglichkeiten gefunden, mit denen der Bauablauf beschleunigt werden konnte. So wurden einerseits die Personal- undvor Ort erhöht. Zum anderen wurden die vor Ort gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der ersten Bauphase in der Oströhre genutzt, um Arbeitsabläufe zu verbessern.