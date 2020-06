Vier Mineralwasser sind die Verlierer eines neuen Tests der Zeitschrift Öko-Test, in dem 100 Sprudelsorten untersucht wurden. Eine der vier ist dieder Mainhardter Mineralwasserfirma Aqua Römer. Grund dafür sei der. Deswegen raten die Autoren des Tests vom Kauf dieses Mineralwassers ab. Das Urteil wurde kurz nach dem vollständigen Umzug der Firma von Göppingen nach Mainhardt veröffentlicht. Das Unternehmen widerspricht dem Urteil der Tester vehement – unter anderem bemängelt es die Methode von Öko-Test und betont, dass der Wert weit unter dem empfohlenen der WHO liege.

Der Uran-Grenzwert wurde 2011 in derfestgelegt, heißt es auf der Webseite des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches . In den Öko-Test-Proben wurde der beim Mineralwasser „Naturpark Quelle Medium“ offenbar überschritten, so dass der Uran-Gehalt im Test-Ergebnis alsgilt.