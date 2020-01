Selbstständige Unternehmer zu sein und damit ihre eigenen Chefs – diesen Wunsch hatten Hannes Borst aus Jagstzell und Samuel Ilg, der in Neuler aufwuchs und jetzt in Stuttgart lebt, schon seit Jahren. Mit Gründung einer eigenen gemeinsamen Firma setzten die beiden ihre Ideen im Sommer 2018 in die Tat um: Hinter der Beegut GmbH steht inzwischen ein Team von sechs Personen.

Sie scheinen reichlich jung zu sein, die beiden Männer, die sich zum Interview im verabredeten Café einfinden. Und doch bringen sie eine Menge Erfahrung mit jeweils eigenen Online-Firmen mit, die sie schon während der Studienzeit betrieben. Während sich der heute 27-jährige Hannes Borst eher „physischen Produkten“ wie Gurten und Hundeleinen verschrieben hatte, befasste sich sein etwas älterer langjähriger Freund und späterer Geschäftspartner mit einer Online-Beschaffungsplattform für Seecontainer. Gern und regelmäßig hätten sie Erfahrungen ausgetauscht, über Selbstbestimmung und Unternehmertum diskutiert, berichtet Hannes Borst, für den nach dem Betriebswirtschaftsstudium klar war, „dass für mich nur die Selbstständigkeit infrage kommt“. Ein bestehendes Berufsangebot schlug er – zum Entsetzen der Familie – erst mal aus und setzte auf den Abschluss an der Uni noch einen MBD-Master an der Aalener Fachhochschule drauf.

Mit Bienenprodukten eine Marktlücke entdeckt

Samuel Ilg wiederum spukten viele berufliche Alternativen im Kopf herum, die deutlich mehr Möglichkeiten zum Einbringen eigener Ideen boten als sein Studium der Immobilienwirtschaft. „Wenn jemand gründen will, halte ich ein Studium für Zeitverschwendung“, ist er heute überzeugt. Klar sei es notwendig, sich mit Dingen wie Marktanalysen und Kundenbefragungen zu befassen. Andererseits dürfe aber auch nicht zu viel Zeit darauf verwendet werden, sonst sei die eine Chance womöglich weg: „Man muss den Moment nutzen!“

Der Moment kam, als Samuel Ilg ein neues Betätigungsfeld suchte. Schon länger hatte er sich aus eigenem Interesse heraus mit Bienenprodukten befasst und feststellen müssen, dass es online kein wirklich überzeugendes Angebot gab – eine Marktlücke. Als ein anderes Projekt scheiterte, schlug er seinem alten Freund eine Zusammenarbeit vor. Die gemeinsame Firma begann mit wenig Kapital und Bienenwachspastillen als einzigem Produkt: „Die haben wir noch selber abgepackt in 200-Gramm-Portionen“, erinnert sich Hannes Borst an die ersten Lieferungen vom Großhändler. Heute übernehmen Mitarbeiter der Werkstatt am Ellwanger Rabenhof Verpackung und Etikettierung der Waren, die die Kunden direkt im Beegut-Shop oder auch über Amazon bestellen.

Von Honig bis zu Wachstüchern

„Wir sind dein Shop für natürliche Bienenprodukte“: Mit diesem Versprechen auf ihrer Startseite machen die beiden Junggründer schon eingangs deutlich, wo ihre Intention liegt: Sie wollen nicht nur ein natürliches Produkt anbieten, sondern dieses auch so umweltfreundlich wie möglich an den Mann oder die Frau bringen. Innerhalb weniger Monate ist aus dem anfangs bescheidenen Angebot ein recht umfangreiches geworden; das Spektrum reicht von Honig und Propolis über Gelee royal und Blütenpollen bis zu Bienenwachstüchern und soll noch erweitert werden.

Dem Wunsch nach möglichst regionalen Lieferanten werde das Marktangebot bislang noch nicht gerecht, bedauert Hannes Borst: Gelee royal sei deutschlandweit gar nicht zu bekommen, andere Imkererzeugnisse nicht in den erforderlichen Mengen. Die Kontrolle, der sämtliche Produkte vor dem Verkauf unterzogen seien, benötige aber größere Chargen, um wirtschaftlich zu sein.

Angebot soll ausgeweitet werden

Die Produktion der Wachstücher haben Hannes Borst und Samuel Ilg inzwischen in eigene Hände genommen und dafür gemeinsam mit Geschäftspartnern ein weiteres Unternehmen mit Sitz im Allgäu ins Leben gerufen. Die Maschine zur Beschichtung habe ein von dort stammender befreundeter Ingenieur entworfen, erzählt Samuel Ilg: „Das ist ein richtiger Tüftler.“ Inzwischen werden auf einer Fläche von 180 Quadratmetern Wachstücher gefertigt, nicht nur für den eigenen Handel, sondern auch im Auftrag anderer Firmen.

Nachdem es online gut läuft, denken die beiden Junggründer daran, das bisherige Angebot auszuweiten und in naher Zukunft auch Direktabnehmer zu bedienen, zum Beispiel Bioläden oder andere Einzelhändler. Dass sich die Beegut GmbH bislang zu den erfolgreichen Start-ups zählen kann, sei ein gemeinsamer Erfolg aller Beteiligter, sagt Hannes Borst: „Ohne unser Team würde es nicht funktionieren.“