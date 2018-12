Jubilarin Schrozberg

Schrozberg / Sebastian Unbehauen

Marie Becker erzählt nicht mehr viel, seit sie einen Schlaganfall hatte. Aber sie sitzt lächelnd und mit wachen Augen in ihrem Rollstuhl im Schrozberger Pflegeheim. Es geht ihr gut, als die Zeitung sie kurz vor ihrem 90. Geburtstag besucht.

Und geredet hat sie in ihrem langen Leben wohl eh schon für zwei – schließlich gehörte das Plaudern mit Kunden, die damals in erster Linie gute Bekannte waren, in ihren Berufen ganz selbstverständlich zum Anforderungsprofil. Zuerst war Marie Becker Herz und Seele des eigenen Tante-Emma-Ladens in Bartenstein, den sie von ihren Eltern übernommen hatte und bis 1967 führte. In dem Städtchen kannte man sie wegen ihres Mädchennamens als das „Kilians Mariele“. Mittendrin im Ort verkaufte sie zu einer Zeit, als dort noch pralles Leben mit vielen Geschäften und Wirtschaften herrschte, alles, was man so brauchte, war quasi Chefin eines Miniatur-Warenhauses mit Komplettsortiment. Auch Passbilder bot sie an, oft war sie mit der Kamera unterwegs, sogar den Fürsten im Schloss hatte sie vor der Porträtlinse. Becker grinst, als ihre Tochter Ulla Schöppler-Wagner davon erzählt.

Schließlich zog die Jubilarin der Liebe wegen nach Schwäbisch Hall – und wurde Postbotin.

25 Jahre lang verteilte sie Briefe rund um Sittenhardt und Wielandsweiler, stellte auch mal die Milchkannen der Bauern an die Straße, brachte den Leuten bei Bedarf Arznei mit und hatte immer Zeit für eine Unterhaltung. Drei Schnapsbrennereien lagen in ihrem Gebiet, an einer davon durfte durchaus mal an einem Gläschen genippt werden. „Und an Weihnachten war ihr Auto nach der Tour voller als davor, so viele Geschenke bekam sie“, erzählt die Tochter. Für die Kinder hatte sie Gummibärchen dabei, für die Hunde Leckerli. Kurzum: Es war ein Geben und Nehmen, die Flut an bestellten Päckchen gab es noch nicht, dafür gab es Raum für Zwischenmenschliches. Jetzt sagt Marie doch etwas: „Das war eine sehr schöne Zeit!“

1994 starb ihr Mann, 2007 kam sie zurück nach Bartenstein. Dorthin also, wo sie früher bei Festzügen mit der Ziehharmonika vorneweg gelaufen war, in die Heimat. Seit 2016 lebt Marie Becker im Schrozberger Haus am Brühlpark. Heute feiert sie ihren Geburtstag. Das HT wünscht alles Gute!