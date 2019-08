Themen in diesem Artikel Crailsheim

Meike Mack begleitet als Doula werdende Eltern durch Schwangerschaft und Geburt. In den zwei Wochen vor und zehn Tagen nach der Entbindung steht sie Eltern und Baby zur Seite.

Die Geburt ist der entscheidende Schritt ins Leben. „Eine Doula kann dabei mitwirken, dass sie für Baby, Mutter und Vater glücklich verläuft“, sagt Meike Mack, eine der ersten Doulas (altgriechisch: „Dienerin“) im Raum Hall. Als vertraute und verlässliche Person gibt sie den werdenden Eltern Sicherheit. „Dabei ist klar, dass ich nicht für den medizinischen Bereich zuständig bin. Wir Doulas wollen uns nicht in die Arbeit der Hebammen einmischen“, betont die 51-Jährige aus Rosengarten.

Sie stellt sich auf die Wünsche des Paares ein. Es bestimmt, wo das Kind geboren werden soll, ob im Haller Diak, in Crailsheim oder in Öhringen. Auch Hausgeburten mit Hebamme begleitet sie. „Ich sollte die werdende Mutter so früh wie möglich kennenlernen, damit sich eine Vertrauensbasis aufbauen kann. Bei den Besuchen während der Schwangerschaft bespreche ich mit der Frau, wie sie sich die Geburt vorstellt, was ihr wichtig ist und wovor sie eventuell Angst hat. Oft vermittle ich zwischen Arzt beziehungsweise Hebamme und Frau“, erklärt sie. Auch Schwangeren-Wellness zur Entspannung bietet sie an.

Schwangerenberatung Der Bedarf steigt auch in Ehingen spürbar an In der Schwangerenberatung herrscht reger Andrang: Zehn Mitarbeiterinnen haben im Jahr 2018 in 2285 Gesprächen Frauen beraten. Das geht aus dem Jahresbericht hervor.

Die Tasche ist stets gepackt

In den zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin ist die Doula in ständiger Rufbereitschaft. „Ich habe meine Tasche mit persönlichen Dingen und einer Stärkung, aber auch ein paar LED-Teelichtern für eine wohlige Atmosphäre gepackt, damit ich sofort aufbrechen kann. In dieser Zeit steht nichts anderes in meinem Kalender“, stellt sie klar.

Natürlich verlaufe eine Geburt nicht immer wie geplant, aber gerade dann könne sie für die werdenden Eltern ein ruhender Pol sein. „Auch für die Väter ist eine Geburt eine Ausnahmesituation. Sie schaffen es nicht immer, der Fels in der Brandung für ihre Partnerin zu sein. Wenn sich eine Doula um die Frau sorgt, können sie sich mal zurückziehen“, weiß sie aus Erfahrung.

Während der Geburt bleibt die Doula im Kreißsaal bei der Frau, unterstützt sie in den Wehen, hilft ihr, sich in den Pausen zu erholen. Auch bei einem Kaiserschnitt kümmert sie sich mit Einverständnis der Klinik um die Frau. „Die Doula ersetzt keine Hebamme und keinen Arzt. Ich habe vollste Hochachtung vor der Leistung der Hebammen“, betont Mack. An einem guten Verhältnis zu Ärzten und Hebammen ist ihr sehr gelegen. Studien würden belegen, wie wertvoll die kontinuierliche Betreuung ist.

„Wenn gewünscht, fotografiere ich während der Geburt diskret und rücksichtsvoll, um den besonderen Moment festzuhalten“, sagt sie. Außerdem schreibt sie für das Kind einen Geburtsbericht. „Wie es Mama und Papa ging, wie das Wetter war, über die schönen Dinge rund um die Geburt. Das kommt toll an“, so Meike Mack, die mit ihrer einfühlsamen Art in der Arbeit als Doula ihre Berufung gefunden hat.

Susanne Otter, Vorsitzende der Haller Hebammen, findet Doulas „für alleinerziehende Mütter hilfreich“. Sie gebe die Adresse einer Doula gern weiter, wenn sie meint, der Frau damit zu helfen, so Otter. „Doch wenn sie gut in ihre Familie eingebunden ist, eventuell die Großeltern in der Nähe sind, kann eine weitere Person auch stören. Grundsätzlich sind Geburt und Wochenbettzeit intim wie die Flitterwochen. Da möchte man keine fremden Personen dabei haben“, merkt die freiberufliche Hebamme an.

Windeln Müll vermeiden Zuschuss für Mehrweg-Windeln vom Landkreis Schwäbisch Hall Eltern bekommen jetzt vom Kreis einen Zuschuss für Mehrwegwindeln. Der hohe Aufwand wird im Kreistag kritisiert.

Nadine Walch, leitende Hebamme am Haller Diak, betont, dass ihr und ihren Kolleginnen eine 1:1-Betreuung der Frauen vor, während und nach der Entbindung durch eine Hebamme am liebsten wäre. „Uns ist sehr wichtig, individuell auf die Frauen einzugehen. Dafür braucht es mehr Hebammen in den Kreißsälen. Unser Wunsch wären deshalb bessere Rahmenbedingungen für uns“, stellt sie klar. Sie weist auch darauf hin, dass während der Geburt die fachliche und juristische Verantwortung allein bei der Hebamme liegt.

Kritik und Verständnis

Kritisch sieht sie die kurze Doula-Ausbildung ohne Fortbildungsverpflichtung und die private Rechnungsstellung der Doulas. Die Hebamme müsse nach der entsprechenden Gebührenordnung abrechnen. Die Leistung bezahle die Krankenversicherung. Nadine Walch betont aber ihr Verständnis dafür, dass Frauen eine Doula mitbringen, auch im Hinblick auf die heutigen Familienstrukturen, wo oft keine eigene Mutter in der Nähe wohnt. „Denn die Wünsche der Frau sind uns wichtig.“

Das könnte dich auch interessieren:

5. Mai ist Hebammentag Familien bedanken sich bei ihren Hebammen Junge Mütter aus der Region bedanken sich am morgigen Hebammentag bei den Hebammen, die sie rund um die Geburt begleitet haben.