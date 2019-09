Eine Ära geht zu Ende. Zahllose Kinder haben im Gebäude Haller Straße 38 das Licht der Welt erblickt. Glaubt man dem Volksmund, wurden hier sogar „die schönsten Haller“ geboren. Vermutlich aus dem Jahr 1870 stammt das Hauptgebäude. Es war bis etwa 1976 Kreiskrankenhaus mit Geburtsstation, danach Reha-Klinik und in den letzten zehn Jahren Heimstatt für alte Menschen mit Handicap.

Zuerst werden die Schadstoffe aus dem Haus entfernt

Seit gestern werde das Gebäude zunächst von Schadstoffen befreit, erklärt Werner Horlacher, Gebäudemanager beim Landratsamt Schwäbisch Hall, dem Eigentümer von Haus und Gelände. Verschiedene Materialien unter der Decke, den Bodenbelägen und im Außenputz seien bis Ende des Monats zu entfernen. Danach erfolge der Abriss, der voraussichtlich bis spätestens Ende Oktober beendet sein soll. Die Landesheimbauverordnung verlange die Unterbringung in Einzelzimmern und in dem alten Haus mit seinen Holzbalkendecken sei keine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung mehr möglich gewesen.

Der Neubau soll noch 2019 begonnen werden

Ab der zweiten Novemberwoche, so der Plan des Architekten, werde voraussichtlich mit einem Neubau begonnen. Bis September 2021 sollen die Räume bezugsfertig sein. Zwei weitere Gebäudeteile aus den Jahren 1959 und 1995 bleiben von der Abrissbirne verschont. Dort sind derzeit in 18 Doppelzimmern 36 Bewohner der Habila-Pflegeeinrichtung untergebracht, die auch im neuen Haus wieder Mieter sein wird. Um genug Platz für die Übergangszeit zu schaffen, wurde das ehemalige Schwimmbad in einem der Nebengebäude zu Wohnraum umgestaltet. Eine mobile Heizstation versorgt die Bestandsgebäude mit Heizung und Warmwasser. Insgesamt investiert der Landkreis gut 4,4 Millionen Euro in das Projekt.

Rund 1400 Quadratmeter Fläche wird der Neubau auf zwei Vollgeschossen sowie einem Untergeschoss für die Gebäudetechnik umfassen. Platz genug für 20 Pflegezimmer mit den dazugehörigen Gruppenräumen, Küchen, Dienstzimmern, Büros, Aufenthalts- und Nebenräumen. Versorgt wird das komplette Areal mit Nahwärme aus dem Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Crailsheim.

Die Zimmer in den Altbauten bleiben unverändert und werden nach dem Umzug ins neue Haus nur noch einfach belegt sein. „Das sind dann eben sehr große Einzelzimmer“, sagt Anne Herchenröder vom Sozialdienst der Habila. Das Pflegeunternehmen firmierte bis vor Kurzem unter dem Namen LWV-Eingliederungshilfe.

Ein Teil des Gartengeländes, das zu den Gebäuden in der Haller Straße 38 gehört, wurde von der Firma Hofmann Haus Ilshofen erworben. Wie Friedrich Hofman mitteilt, entstehen dort, ebenfalls ab November, drei Häuser mit ingesamt 36 barrierefreien Wohnungen. In dem gemischten Wohnprojekt sollen junge Familien und Senioren mit Handicap ein Zuhause finden. Ein Park werde ebenfalls entstehen. „Der Gemeinde war es wichtig, dass der Baumbestand auf dem Gartengelände weitgehend erhalten bleibt“, erläutert dazu der Ilshofener Bürgermeister Martin Blessing. Der Investor müsse bei seiner Planung die vom Gemeinderat festgelegte Pflanzbindung berücksichtigen.

Das könnte dich auch interessieren: