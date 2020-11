Zwei Worte genügten: „Vogt, Gammesfeld!“ So meldete sich Fritz Vogt, wenn in der Bank das Telefon klingelte. Dass der Anrufer mit der Raiffeisenbank Gammesfeld verbunden war, brauchte nicht eigens erwähnt zu werden. Fritz Vogt und seine Bank – das war eins. Und dieser Name in Verbindung mit...