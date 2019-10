Autos, Fackeln, Dächer – in der landwirtschaftlichen und gewerblichen Ausstellung der Muswiese gibt es so vieles, was das Herz begehrt. Mehr als 130 Aussteller aus allen möglichen Gewerben zeigen ihre Waren auf dem großen Freigelände.

Die Ausstellung hat an allen Tagen von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, außer am Auftaktsamstag: Da ist sie erst ab 12 Uhr offen. Auf dem Gelände befindet sich auch das Gewerbezelt des BDS, in dem du die Waren und Leistungen anderer Aussteller ansehen kannst.

Das Ausstellerverzeichnis als Microsoft-Excel-Tabelle zum Durchsuchen gibt es auch als Download am Ende dieses Artikels.

Das sind die Anbieter in der landwirtschaftlichen und gewerblichen Ausstellung

Die Aussteller sind nach Standnummern sortiert. Die Liste hat die Gemeinde Rot am See herausgegeben. In dieser Grafik siehst du, wo die Stände sind:

So sind die Stände in der landwirtschaftlichen und Gewerbe-Ausstellung angeordnet. Eine Übersichtskarte kannst du auch am Ende des Artikels herunterladen.

© Foto: Grafik: Gemeinde Rot am See/swp

1: Thomas Volker Landtechnik und Metallbau | Landwehrstraße 32 | 74585 Rot am See-Brettheim - Landtechnik und Metallbau

2: Abendschein | Landmaschinen GmbH | Schmalfelder Straße 1 | 74572 Blaufelden-Wiesenbach - Landmaschinen

3: Wilhelm Stahl GmbH Landtechnik und Metallbau | Crailsheimer Straße 9 | 74585 Rot am See - Landtechnik, Reinigungstechnik, Metallbau

4: Mücke Ambiente GmbH | Suhlweg 38 | 74595 Langenburg - Pelletfackel www.die-pelletfackel.de

5: „Grünes Zelt“ Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems e. V. | Am Richtbach 1 | 74547 Untermünkheim - Mitbestücker: LBV Unternehmensberatungsdienste GmbH | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | CLG Computerdienst (EUROSOFT) | Buchstelle Landesbauernverband GmbH

6: UEG für Qualitätsferkel Hohenlohe-Franken w. V. | Kraußenklinge 1 | 97996 Niederstetten-Adolzhausen - Infostand Rind und Schwein

8: LVM-Versicherungsagentur Theo Ring | Steinbrunnenstraße 4 | 74532 Ilshofen | LVM-Versicherungsagentur Jürgen Gögelein | Badtorstraße 3 | 74575 Schrozberg - Versicherungsprodukte

9: GEA Farm Technologies Gottwald Landmaschinen GmbH | Siemensstraße 25-27 | 59199 Bönen - Fütterungstechnik, Melktechnik Tier- und Stalltechnik, Hygiene-Produkte Partnerfirma: LEG Handels GmbH

10: MEINGarten Heiko Meinikheim | Zaisenhäuser Weg 9 | 97996 Niederstetten - Gartenmöbel, Grills Gartendeko, Whirlpools

11: HD-EDV Herbert Düring | Dorfstraße 24 | 74582 Gerabronn-Michelbach/Heide - Computer Hard- und Software

12: Uebele Technik GmbH | Dauernberg 37 | 71579 Spiegelberg - "Brennholzbündelgerät für Frontlader- & Heckenanbau zum Bündeln, Transportieren, Ablegen u. Stapeln; Brennholzbündelgestell, Hydraulische Rundballenzange."

13: Zunhammer GmbH Gülletechnik-Fahrzeugbau | Biebing 19 | 83301 Traunreut - Gülletechnik

14: Kappes GmbH Landtechnik-Heizung-Sanitär | Austraße 4 | 97996 Niederstetten - Schlepper, Landmaschinen, Motorgeräte, Holzheizkessel

15: Roth Landtechnik e. K. | Suhlburger Straße 35 | 74547 Untermünkheim - Landtechnik (Deutz Fahr, Kverneland)

16: Rohn GmbH-Werksvertretungen | Hauptstraße 38 | 91610 Insingen - Bodenbearbeitung, Silagetechnik und Füttertechnik

17: Bürkert Stalltechnik GmbH | Hochholzhöfe 1 | 74653 Ingelfingen-Dörrenzimmern - Stalltechnik

18: Meixner Gülletechnik e. K. Fachbetrieb nach WHG | Obere Gärten 10 | 74722 Buchen-Hollerbach - Gülletankwagen, Pumpen, Rührwerk, Gülletechnik, Seperatoren, Biogasanlagen + Zubehör, Rohrleitungsbau

19: Walter Maschinenbau GmbH | Hanfwiesenstraße 6 | 73614 Miedelsbach - Maschinenbau Getreidetechnik – fördern, lagern, mahlen

20: HLK Luft & Klimatechnik GmbH | Karl-Kurz-Straße 46 | 74523 Schwäbisch Hall - Lüftungsanlagen

21: Technolit GmbH | Industriestraße 8 | 36137 Großenlüder - Schweißtechnik, chem.-techn. Produkte, Werkzeuge, Schleif- & Trenntechnik, Arbeitsschutz, LED Produkte

22: Münz Stalltec GmbH & Co. KG Mahl- und Mischdienst | Adelhofen 15 | 97215 Simmershofen - Fahrbare Kraftfutterwerke, Stall- und Fütterungstechnik

23: Viehzentrale Südwest GmbH | Heide 1 | 74549 Wolpertshausen - Vermarktung von Nutz u. Schlachtvieh/ Beratung

24: KHS-Quad Land - Motorradtechnik | Stichelstraße 1 | 74238 Krautheim - Quad, Side by Side/ ATV Partnerfirmen: Polaris, Arctic Cat, TGB, CF Moto

25: Bott GmbH + Co. KG | Bahnstraße 17 | 74405 Gaildorf - Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen

26: Autohaus Stradinger GmbH | Blaufelder Straße 37 | 74572 Blaufelden-Wiesenbach - Autoausstellung (Peugeot)

27: PLOCHER Praxisbetrieb Rainer Franz | Mäusbergerstraße 13 | 74673 Ochsental - Boden + Pflanzenhilfsstoffe, Güllezusatz, Tiervitalprodukte, Wasseraufbereitung, Vitalisierungsprodukte

28: Friedrich Rath GmbH + Co. KG www.energie-rath.de | Bahnweg 28 | 74595 Langenburg - Flüssiggas und Flüssiggasgeräte BHKW, Energie Edi Partnerfirmen: SenerTec Center Hohenlohe GmbH

29: Bach Karl – Landtechnik | Robert-Bosch-Straße 11 | 74585 Rot am See - Landtechnik

30: ISM GmbH | Karl-Ruf-Straße 1 | 91634 Wilburgstetten - Kleinkläranlage

31: De Laval GmbH | Wilhelm-Bergner-Straße 5 | 21509 Glinde - Melktechnik

33: Autohaus Mulfinger GmbH | Haller Straße 61 | 74564 Crailsheim - Autoausstellung (BMW/Mini)

34: Schnell Stalllüftungen GmbH | Unterer Buchberg 1 | 74635 Kupferzell - Lüftungs- und Fütterungstechnik, Silos

35: Ulrich R + F GmbH | Johann-Schäfer-Straße 6 | 86720 Nördlingen - Stalleinrichtungen

36: Vencotec GmbH | Johannisgrund 3 | 86684 Holzheim - Stalleinrichtungen für Geflügel. Alles aus einer Hand.

37: Walder – Technik | Holzrüti 144 | CH – 9308 Lömmenschwil - Fütterungsanlagen, Stalltechnik, Ferkel-Narkoseanlage

38: HBC-radiomatic | Haller Straße 45-53 | 74564 Crailsheim - Funkfernsteuerungen für Seilwinden, Krane und Maschinen

39: Sozialtherap. Gemeinschaft Weckelweiler e. V. | Heimstraße 10 | 74592 Kirchberg/Jagst - Gartenmöbel aus Holz, Ställe, Beete, Accessoires aus Holz

40: Hans Gaab (Inh. Walter Gaab) | Ammonschönbronn 8 | 91632 Wieseth - Anlagen für die Land- und Geflügelwirtschaft

41: Nonnenmacher GmbH Anhängerbau | Hirtenäcker 10 | 74586 Honhardt - PKW-Anhänger, Viehanhänger, Kippanhänger

43: Autohaus Bruno Widmann | GmbH & Co. KG. | Ludwig-Erhard-Straße 125 | 74564 Crailsheim - Autoausstellung (Mercedes-Benz) Vorführwagen, Neuwagen „Junge Sterne“, „Junge Gebrauchte“

44: Scheifele – Forsttechnik | Schmalbachstraße 8 | 74626 Bretzfeld - Forsttechnik

45: Autohaus Patz GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 14 | 74585 Rot am See - Autoausstellung (Ford)

46: Farmbau Fertigsysteme GmbH | InnoPark am See 2 | 74595 Langenburg - Fertigsysteme

47: Mix Fördertechnik und Stahlbau GmbH | Hohe Buche 9 | 97996 Niederstetten - Stalltechnik, Holzspalter, Maschinen für Kartoffel-, Zwiebel- und Gemüsetechnik

48: BayWa AG Technik | Rudolf-Diesel Straße 15 | 74572 Blaufelden - Landtechnik

49: LBV Raiffeisen eG | Zeller Weg 8 | 74575 Schrozberg - Futtermittel und Landwirtschaftliche Bedarfsartikel

50: Stabilo Fachmarkt GmbH | Sigisweiler Straße 11 | 74575 Schrozberg - Landwirtschaftliche Produkte

51: BAGeno Raiffeisen eG | Zaisenmühlstraße 6 | 97980 Bad Mergentheim - Futtermittel, Agrar, Holzpellets

52: Autohaus Hansmann | Crailsheimer Straße 2 | 74585 Rot am See - Autoausstellung (Fiat/Alfa) Jeep Fahrzeuge, Transporter

53: Reinhardt Sägewerk u. Holzbau GmbH | Jägergasse 23 | 74572 Blaufelden - Zimmerei und Holzbau

54: Zürn GmbH & Co. KG | Robert-Bosch-Straße 13 | 74585 Rot am See - John Deere Traktoren & Erntemaschinen, KRAMER Lader, Kuhn & Dalbo Maschinen, Oehler Brennholzbearbeitung & Transporttechnik, Vredestein Reifen

55: MAAS Profilzentrum GmbH | Friedrich-List-Straße 25 | 74532 Ilshofen - Metallprofile für Dach, Fassade und Decke Mitaussteller MAAS Bauzentrum: Fliesen, Steine, weitere Baustoffartikel

56: Auto Stoll | Zur Flügelau 14-24 | 74564 Crailsheim - Autoausstellung (Renault/VOLVO) Vertragshändler

57: Bauer Bauelemente GmbH & Co. KG | Gutenbergstraße 2-4 | 89407 Dillingen/ Donau - Fassaden- und Dachsanierung Terrassensysteme

58: Gewächshäuser – Kurt Kropf | Lillinger Höhe 30 | 91322 Gräfenberg - Hobby-Gewächshäuser, Gartenscheren, Mähkopf

59: HolzUp UG | Siegfried Schmutz | Geranienweg 5 | 72813 St. Johann-Upfingen - Mehrfachwerkzeug „HolzUp“ für die Brennholzaufbereitung (mit Vorführung)

60: Besamungsverein | Neustadt a. D. Aisch e. V. | Karl-Eibl-Straße 17-27 | 91413 Neustadt a. d. Aisch - Künstliche Besamung Rind und Schwein

61: Gillig + Keller GmbH | Am Brünnlein 1 | 97215 Uffenheim - Stall-, Hallen- u. Gewerbebau, Modulstall, Bürgerwindenergie Partnerfirmen: Modulstall u. Ökoenergie

62: Toni Rief – Gartenlauben | Im Zeil 6/1 | 73466 Lauchheim - Gartenlauben und Spaltholz

63: Josef Köninger | Oberer Weiler 1 | 73489 Jagstzell - Stalleinrichtungen, Hallenbau Anhänger

64: BIOMIN Deutschland GmbH | Röntgenstraße 27-29 | 73431 Aalen - Futtermittelzusatzstoffe für Rind, Schwein, Geflügel. Spurenelemente und Enzyme für Biogasanlagen

65: Hermann Uhrle GmbH & Co KG Betonwerk | Zöbinger Straße 26-28 | 73479 Ellwangen-Röhlingen - Betonfertigteile als Fahrsilo

66: Leeb Balkone | Lerchenberg 3 | 74850 Schefflenz - Leeb Balkone

67: Heizomat | Gerätebau-Energiesysteme GmbH | Maicha 21 | 91710 Gunzenhausen - Automatische Hackschnitzel-Feuerungsanlage in Betrieb mit Steuerung, Kessel-Rohkörper und Hackmaschine zur Ansicht

68: Barthau Anhängerbau GmbH | Eschentaler Straße 15 | 74547 Untermünkheim-Brachbach - Anhänger

69: FWG Wirtschaftsberatung GmbH | Steinbrunnenstraße 3 | 74532 Ilshofen - Versicherungen, Finanzdienstleistungen

69: Steuerkanzlei Ludwig | Steinbrunnenstraße 3 | 74532 Ilshofen - Steuerberatung

70: Silvis Motorradlädle | Rudolf-Diesel-Straße 29 | 74572 Blaufelden - Motorräder + Roller + Zubehör, Helm, Bekleidung

71: Wernado Markus | Hintere Gasse 3 | 97944 Boxberg-Epplingen - Löwenmarkt - Günstige Werkzeuge

72: Portas Fachbetrieb Dieter Huber GmbH | Oberes Hag 5 | 74673 Mulfingen-Jagstberg - Renovierung von Haus- und Zimmertüren, Küchen, Möbel, Treppen, Fenster, Decken Einbau Insektenschutz

73: Waldenmaier Insektenschutzgitter | Raiffeisenstraße 41 | 74523 Schwäbisch Hall - Lichtschachtabdeckungen, Pendeltüren, elektr. Insektenschutzgittertüren, Pollenschutzgewebe, Sonnenschutz-Verdunklungs-Plissee, Insektenschutzgitter/-Rollos

74: Orange-Horse Steffen Dewald | Neue Straße 3 | 74653 Ingelfingen - Weidezäune und Zubehör www.stromzaun24.de

75: FB – ZellAktiv GmbH Strahlenschutz | Klessinger Straße 2 | 94269 Rinchnach - Strahlenschutz, baubiologische Beratung, der gesunde Platz für Mensch und Tier, Stallungsentstörungen

76: Manz Backtechnik GmbH | Backofenstraße 1-3 | 97993 Creglingen-Münster - Backöfen, Teigknetmaschinen Backzubehör

77: Vereinigte Hagelversicherung VVaG | Bauhofring 3 | 71732 Tamm - Ernteversicherung/ Hagelversicherung

78: Siedra-Leitern GmbH | Pleidelsheimer Straße 25 | 74321 Bietigheim - Leitern, Gerüste, Auffahrrampen

79: Gartek 1. 2. 3. | Feliks Tomaszewski | Bildweg 9 | 97980 Bad Mergentheim - Gartenmöbel, Gartenschaukeln, Windspiele u. Gartendeko aus Holz

80: Elements | Haller Straße 217 | 74564 Crailsheim - Salz-Grill-Steine und Salzstein-Kerzenhalter, Salzlampen u. Mineralien Vorführungen der Grilltechnik

81: Markus Scheu Flaschnerei + Haustechnik | Leitsweiler Straße 11 | 74599 Michelbach/Lücke - Heizungs- und Solartechnik, Erneuerbare Energien

82: Gerhard Ohr GmbH | Ludwig-Erhard-Straße 105 | 74564 Crailsheim - Landmaschinen

83: CLAAS Württemberg GmbH | Magirusstraße 17 | 89129 Langenau - Landmaschinen/ Landtechnik

84: Rühle GmbH Maschinenpark | Mühlweg 15 | 74547 Untermünkheim - Baumaschinen / Baugeräte Partnerfirma: Schaeff Yanmar Crailsheim

85: Walker Technik GmbH + Co. KG. | Stuttgarter Straße 38 | 71701 Schwieberdingen - Futtermischwagen, Stroheinstreugerät Ballenabwickler, PKW-Anhänger

86: Wild Baumaschinen GmbH | Im Flöhn 13 | 74572 Blaufelden - Baumaschinen Beratung/ Verkauf/Service/ Mietpark

87: Wolf-System GmbH | Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen - Hallen, Ställe, Güllebehälter, Biogasanlagen, Photovoltaikhallen

88: Rauch & Ruß GbR Feuer aus Meisterhand | Am Bauernschlag 13 | 74585 Rot am See - Kaminöfen, Edelstahlschornsteine, Backöfen handgefertigt

89: Kurz Leitungsbau GmbH | Kurz Fahrzeugtechnik GmbH | Kurz Anlagenbau GmbH | Hauptstraße 31 | 74597 Stimpfach-Randenweiler - "Gas; Wasser; Fernwärme Palfinger; Müller Mitteltal; Konzept Planungen; Trinkwasser; Energieversorgung + Vorführungen"

92: das Naturholzhaus | Röthendorf 4 | 91550 Dinkelsbühl - Ökologischer Holzhausbau (frei von Leim und Chemie) Schlüsselfertig

93: WAMA Walter Mauden GmbH & Co. KG | Hollertszug 27 | 57562 Herdorf - Hochwertige, stabile Gewächshäuser + Hochbeete für Hobby-Gärtner und Landwirte

94: Forstbaumschulen Steinbach GbR | Schuckhof Nr. 66 | 74572 Blaufelden - Wald-, und Heckenpflanzen Forstbedarf

95: Vogt GmbH + Co. KG | Am Richtbach 1/2 | 74547 Untermünkheim - Funkgesteuerte Mähraupen/Böschungsmäher/Baumstumpffräsen/Holzhacker

96: AGROTEL GmbH | Hartham 9 | 94152 Neuhaus - Bogenhallen, Windschutzsysteme, Windschutztore, Kälberdorf

97: Wüstner & Christ GmbH | Schmollerstraße 23 | Hessental 74523 Schwäbisch Hall - Schlepper, Heumaschinen, Bodenbearbeitung, Kleintraktoren Partnerfirmen: Case, Steyr, Krone, Pöttinger

98: Farmshop S+S GmbH | Von-Drey-Str. 16 | 73479 Ellwangen/Killingen - Landwirtschaftliche Artikel Partnerfirmen: Besamungsstation Abstetterhof

98: Stoll GmbH Maschinenbau | Raiffeisenstraße 29 | 74592 Kirchberg/Jagst-Gaggstatt - Landschaftspflege-Technik

100: VZF Süd GmbH | Ziegelhüttestraße 96 | 72770 Reutlingen - Vermarktung Jungsauen Schlachtschweine und Ferkel Produktionsberatung Partnerfirmen: BHZP GmbH

101: DEWA-Kraftfutterwerk Georg Wagner GmbH & Co.KG | Postfach 60 | 91444 Emskirchen - Mischfutter

102: Spezialfutter Rollmann | Streichental 15 | 97996 Niederstetten - Spezialfutter und Futtermittel

103: Westfalengas | Daimlerstraße 35 | 89264 Weißenhorn - Westfalengas (Flüssiggas) Erdgas, Strom, Solarthermie, BHKW

104: Zanzinger GmbH Wintergärten, Fensterbau, Innenausbau | Triensbacher Hauptstraße 21 | 74564 Crailsheim-Triensbach - Wintergärten, Terrassendächer, Lamellendächer, Vordächer, Fenster, Haustüren

105: Lemmer-Fullwood GmbH | Klaus Engelhardt | Dickersbronn 28 | 91626 Schopfloch - Melk- und Kühlanlagen, Melk- und Fütterungsroboter

106: Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall | Haller Straße 20 | 74549 Wolpertshausen - Schweine, Information

107: Hertlein Agrartechnik | Stall & Gülle GmbH | Am Sportplatz 5 | 91602 Dürrwangen - Rundbogenhalle, Güllemixer,-pumpe u. –fass, Stalltüren, Silo, Stalleinrichtung, Kälberiglu, Großraumiglu

108: Milkivit-Trouw Nutrition Deutschland GmbH | Gempfinger Straße 15 | 86666 Burgheim - Futtermittel

109: Buchrucker Hygiene GmbH | Lise-Meitner-Straße 3 | 74523 Schwäbisch Hall - Hygiene, Futtermittel, Fliegen- und Schadnager Produkte Partnerfirmen: Würth Künzelsau, Hohenloher Maschinenringe

110: Hohenloher Maschinenringe | Großbärenweiler 15 | 74575 Schrozberg - Informationen zu MBR-Dienstleistungen, Maschinenverleih – Betriebshilfe – Einkaufsaktionen Partnerfirmen: Würth Künzelsau, Fa. Buchrucker, S. Herborn

111: Staplerwelt Süd GmbH | Adolf-Heim-Straße 14 | 74321 Bietigheim-Bissingen - Teleskoplader, Geländestapler, Industriestapler, Arbeitsbühnen

112: Hardi GmbH | Schaumburger Straße 17 | 30900 Wedemark - Pflanzenschutzspritzen für Landwirtschaft und Obstbau

113: Gesing Tierzucht GmbH | Benzstraße 1 | 48619 Heek - Jungsauen dänischer Herkunft

114: AHRHOFF GmbH | Robert-Bosch-Straße 5a | 59199 Bönen - Mineral- und Ergänzungsfuttermittel, Flüssigsupplemente, Silier- und Fermentationsmittel, Fütterungsberatung

115: Vetro-Star E & S GmbH | Schäferberg 26 | 89349 Burtenbach - Futterergänzungsmittel, Vitamin Präparate, Bio-Produkte Schädlingsbekämpfung

116: Wolf Baumaschinen & Baugeräte Handels GmbH | Dainbacher Weg 10 | 97980 Bad Mergentheim - Baumaschinen/ Baugeräte Garten- und Landschaftsbau

118: LEONHARD WEISS GmbH & Co.KG | Leonhard-Weiss-Straße 2-3 | 74589 Satteldorf - "Aktionsfläche | durchgehende Aktionen für ""Groß und Klein"""

120: OMS GmbH | Akazienweg 10 | 74523 Schwäbisch Hall - Saugbagger (mit Vorführung)

121: Lely Center | Oberessendorf | Niederlassung Untermünkheim | Am Richtbach 8 | 74547 Untermünkheim - Milchvieh-Innenwirtschaftstechnik Melkroboter, Fütterungsroboter

122: BOERRIES GmbH & Co. KG. | Mühlenberg 17 | 49699 Lindern - Futtermittel, Fütterungstechnik für Ferkel

123: EGZH und EG Franken Schwaben | Senator-Gerauer-Str. 23a | 85586 Grub - Erzeugergemeinschaft und Züchtervereinigung für Zucht- und Hybridzuchtschweine w. V.

124: Süd-Treber GmbH | Dreifelderstraße 31 | 70599 Stuttgart - Biertreber, Zuckerrübenpressschnitzel, Maiskleberfutter, Rübenkleinteile Schlauchsilagen

125: SaluVet GmbH | Stahlstraße 5 | 88339 Bad Waldsee - Tierarznei-& Pflegemittel, Diät-Ergänzungsfuttermittel, Kräuter-Futtermittel

126: Albrecht GmbH + Co. KG Stallklima-Stalltechnik | Rudolf-Diesel-Straße 9 | 74585 Rot am See - Stalltechnik, PV Reinigungsgeräte, Hochdruckreiniger, Agrarzubehör

127: AGRAVIS Raiffeisen AG | Industrieweg 110 | 48155 Münster | Gemeinschaftsstand - HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Konsul-Ritter-Str. 3, Hamburg | PROFUMA Spezialfutterwerk GmbH & Co. KG, Siemensstraße 10, 41542 Dormagen | VitaVis GmbH, Industriestraße 110 48155 Münster

128: LKV | Heinrich-Baumann Str. 1-3 | 70190 Stuttgart - Landesverband Baden-Württemberg für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V.

128: Rinderunion Ba.-Wü e. V. | Ölkofer Straße 41 | 88518 Herbertingen - Infostand Rinderzucht, Rindersperma, Zuchtrinder. Partnerfirmen: LKV (Landesverband für Leistungsprüfungen i .d. Tierzucht) + Agrarkids

129: Pig-Süd Vertriebs-GmbH | An der Breite 16 | 89291 Holzheim - Jungsauenvertrieb und Closed-Herd-Systeme

130: H. Wilhelm Schaumann GmbH | An der Mühlenau 4 | 25421 Pinneberg - Tierernährung, Futterhygiene, Siliermittel

131: Autohaus Model GmbH & Co. KG | Brettheimer Straße 18 | 74572 Blaufelden-Wiesenbach - Autoausstellung (VW/Audi) Neuwagen, Gebrauchtwagen

133: Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG | Kronacher Straße 13 | 95326 Kulmbach - Futtermittel

134: Beton Betz GmbH Betonwerk – Montagebau | Rappenauer Straße 46 | 74912 Kirchardt - Betonwandplatten, Fahrsilo, Spaltenboden Kanalwände, Güllekeller, Hallenunterbau, Gebäude

135: Ströbel GmbH Garten-, Forst-, Reinigungs- u. Drucklufttechnik | Insinger Straße 10 | 74585 Rot am See-Buch - Forst-, Garten-, Druckluft- , Wasser- und Reinigungstechnik, Stromerzeuger

136: Auto-Ackermann | Rosenstraße 4 | 74585 Rot am See-Hilgartshausen - Autoausstellung (Mazda)

Das könnte dich auch interessieren:

Das Ausstellerverzeichnis kannst du auch unterhalb dieses Artikels als XLS-Datei herunterladen