Dass Vandalen mitunter Zigarettenautomaten aufbrechen, ist im Kreis Hall nichts Neues. Was allerdings eine Überraschung ist, ist wie häufig es in jüngster Zeit passiert. So wurden Zigarettenautomaten allein im bisherigen Januar bereits viermal Opfer von Gewalt.

Die beiden jüngsten Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Wochenende in Schwäbisch Hall und Crailsheim. In Schwäbisch Hall wurden zwei unbekannte Diebe am Samstag kurz nach 22 Uhr im Herdweg bei der Tat von einem Auto gestört, flüchteten und ließen einen Hammer und ein Feuerzeug zurück. An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Am selben Tag waren Zigarettendiebe schon zuvor in Crailsheim unterwegs gewesen und machten keine halben Sachen: Statt einen Automaten vor einer Gaststätte in der Wolfgangstraße aufzubrechen, montierten sie ihn im Zeitraum von 0.30 Uhr bis 16 Uhr komplett ab und nahmen ihn mit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Über den Wert des jeweiligen Diebesguts ist bislang nichts bekannt.

Begonnen hat die bisherige Automatenvandalismus-„Reihe“ am 4. Januar, als ein Unbekannter gegen 20.20 Uhr einen Zigarettenautomaten im Haselweg in Sulzdorf aufhebelte. Im Zeitraum vom 10. bis 11. Januar wurde dann noch in der Straße im Burgfeld in Frankenhardt ein Automat aufgehebelt und um Geld erleichtert.

Hinweise zu den Verbrechen erhoffen sich das Polizeirevier Schwäbisch Hall und das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 0791 / 4000 beziehungsweise 07951 / 4800.