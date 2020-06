Die Weihbrecht Lasertechnik GmbH aus Wolpertshausen stellt sich neu auf und geht in die Sanierung durch vorläufige Eigenverwaltung nach der Insolvenzordnung. Den entsprechenden Beschluss erließ das Amtsgericht Heilbronn am 4. Juni, zum vorläufigen Sachwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Thomas Karg be...