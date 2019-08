Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Der TSV Ilshofen löst den Vertrag mit Neuzugang Noah Feil nach einem Ausraster wieder auf.

Es läuft die zweite Halbzeit des Oberligaspiels VfB Stuttgart II gegen den TSV Ilshofen. Die Hohenloher liegen am vergangenen Sonntag mit 2:5 zurück (Endstand 3:7). Ilshofens Trainer Michael Hoskins will Noah Feil auf eine andere Position stellen, was dem Spieler nicht gefällt. Es kommt zu einem verbalen Schlagabtausch auf dem Feld, ein Wort ergibt das andere. Hoskins wechselt Feil aus. „Der Spieler ist ausgetickt“, beschreibt Dario Caeiro das Wortgefecht, das alle Außenstehenden nicht überhört haben. „Er hat Dinge gesagt, die so nicht in Ordnung sind“, sagt Caeiro, Vorstand Fußball des TSV Ilshofen. Feil habe sich im Nachgang auch nicht für seine Entgleisung entschuldigt.

Da keine Basis mehr für eine gemeinsame Zusammenarbeit besteht, hat der Verein den Vertrag mit dem 20-Jährigen nun aufgelöst. Erst in diesem Sommer ist Noah Feil vom VfR Aalen nach Ilshofen gewechselt. In Aalen gehörte er dem Kader der Profimannschaft in der dritten Liga an, kam aber nur ganz selten zum Zug. Ilshofens neuer Trainer Michael Hoskins, vorher A-Jugendtrainer beim VfR, lotste seinen ehemaligen Schützling zu seinem neuen Club. Nach drei Einsätzen in der Liga und einem im WFV-Pokal endet das Kapitel Ilshofen für Feil wieder. „Es hat mich am meisten verwundert, dass ein ehemaliger Spieler von ihm so reagiert und nicht einer, der schon vorher bei uns war“, sagt Caeiro. Hoskins selbst habe so eine harsche Reaktion bei einem Spieler auch noch nie erlebt.

Die Ilshofener wollen als Ersatz keinen neuen Akteur verpflichten. „Wir haben einen großen Kader und müssen nicht in Aktionismus verfallen. Mit Julian Schiffmann und Nico Rodewald kehren bald zwei Verletzte zurück. Auch Niklas Wackler wird nach seinem Kreuzbandriss in der Rückrunde wieder da sein“, erläutert Caeiro.

Die 3:7-Niederlage sei schmerzhaft, „aber der VfB II wird auch andere Teams so abschießen“, glaubt Caeiro. „Gegen die anderen 14, 15 Mannschaften haben wir eine Chance, wenn wir sie beackern. Aber das müssen wir dann auch tun.“

