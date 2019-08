Der TSV Ilshofen scheitert im WFV-Pokal am zwei Klassen tiefer spielenden TSV Pfedelbach. Der 2:1-Siegtreffer fällt drei Minuten vor Schluss.

Der Landesligist TSV Pfedelbach hielt gegen den Oberligisten TSV Ilshofen im Drittrundenspiel des WFV-Pokals von Anfang an mit. „Ich bin hochzufrieden“, sagte der stellvertretende Abtreibungsleiter Marc Hofacker. „Zur Halbzeit ist noch alles offen. Eine schöne Kulisse. Mal sehen, wie lange uns die Kraft noch reicht.“ Am Ende kannte sein Jubel kaum Grenzen. Mit 2:1 schossen Marco Rehklau und Marco Gebert die Pfedelbacher eine Runde weiter.

Die Heimelf war keineswegs gewillt, die Partie gegen das zwei Klassen höher spielende Team kampflos abzugeben. Sie hielten voll dagegen, machten dem Oberligisten das Leben schwer. Nachdem die Defensive zum Auftakt der Landesliga noch etwas schwächelte, stand sie im Pokal stabil. Pfedelbach machte die Räume eng, Ilshofen fehlte zu Beginn über weite Strecken das Tempo, um die Gastgeber zu überlisten. Zumal die frühe Pfedelbacher Führung gleich ein Schockmoment war. Gästekapitän Maximilian Egner ging an der Mittellinie robust in den Zweikampf, aber nach dem Abpraller ging es ganz schnell. Jens Schmidgall lief links durch, setzte Michael Blondowski ein und Marco Gebert schloss dessen Hereingabe volley ins lange Eck ab. Ein durchaus sehenswerter Treffer bereits in der dritten Minute.

WFV-Pokal Balingen zittert sich eine Runde weiter Die Balinger taten sich sehr schwer gegen den TSV Berg. Nach 90 Minuten stand es 2:2 (1:2), erst in der Verlängerung gelang Jonas Fritschi der Lucky Punch.

Lienert gleicht für Ilshofen aus

Langsam versuchte Ilshofen das Spiel zu kontrollieren. Einen Freistoß von Sangar Aziz (12.) lenkte Torhüter Dennis Petrowski gerade noch über die Latte. Ansonsten verhinderte die Pfedelbacher Defensive aber klare Chancen. In der 26. Minute ließen die Gastgeber wieder aufhorchen, als Michael Blondowski per Kopf knapp verfehlte. Ilshofen war zwar um Kontrolle bemüht, spielte geduldig, was fehlte, war aber der Zug zum Tor und auch etwas die Ideen, um die Pfedelbacher Abwehr in Verlegenheit zu bringen. So war es eine Einzelaktion von Lukas Lienert, der mit einem schönen Lauf seinen Treffer selbst einleitete. Im Mittelfeld wurde er nicht konsequent gestört, passte nach Außen um kurz darauf die Hereingabe zum 1:1 zu vollenden. Der Zeitpunkt war für Pfedelbach mächtig bitter. Es war die 45. Minute.

SSV Ulm 1846 Fußball „Eine Frage der Zeit“: Spatzen belohnen sich mit fünf Treffern in Homburg Ein 5:1 im Nachholspiel: Die Mannschaft von Holger Bachthaler überzeugt mit einem starken Auftrifft beim FC 08 Homburg.

Marco Rehklau trifft in der 87. Minute

„Das ist heute wieder ganz anders von uns als zuletzt“, meinte Pfedelbachs Co-Trainer Sead Halilovic. Hofacker vermutete: „Die werden nach der Pause jetzt richtig kommen. Und von der Bank können die Qualität bringen.“ So war es dann auch. Ilshofen machte direkt nach dem Seitenwechsel mächtig Druck. Doch Petrowski rettete gegen Florian Weidner (48.) und Lienert (50.). Auf der anderen Seite waren Blondowski (51.) und Andreas Cebulla (56.) gefährlich. Die Pfedelbacher hielten dem Druck stand und wenn es gefährlich wurde, wie bei einem Freistoß in der 84. Minute, war Petrowski zur Stelle.

Ein langer Ball leitete kurz vor Schluss das 2:1 ein. Marco Rehklau entwischte der Ilshofener Abwehr und traf in der 87. Minute.

Das Pfedelbacher Pokal-Phänomen geht in der vierten Runde weiter. In Runde eins warf Pfedelbach bereits den Verbandsligisten FSV Hollenbach raus. Für Ilshofen, 2018 noch Finalist im WFV-Pokal, ist nun schon nach der dritten Runde Endstation. Am Samstag kämpft die Mannschaft wieder um Punkte in der Oberliga. Dann gastieren die Ilshofener bei der Neckarsulmer Sport-Union (15.30 Uhr). Die Pfedelbacher treten in der Landesliga am Samstag um 14 Uhr bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall an.

Das könnte dich auch interessieren:

WFV-Pokal Neu formierte Elf des Göppinger Sportvereins ohne Mühe weiter Oberligist Göppinger Sportverein erreicht mit 3:0 (1:0) beim Verbandsligisten SV Fellbach die dritte Runde im WFV-Pokal. Dort wartet nächsten Dienstag Landesliga-Spitzenreiter TSGV Waldstetten.