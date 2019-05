Themen in diesem Artikel Crailsheim

Wegen eines tödlichen Unfalls auf der Autobahn bei Fichtenau hat das Amtsgericht Crailsheim einen 63-jährigen Berufskraftfahrer zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt.

Ganz gleich, wie es zu diesem Unfall gekommen ist – die Schuld trage ich und ich muss damit leben.“ In seinem Schlusswort, und nicht erst da, machte der 63-jährige Angeklagte aus dem Landkreis Unterallgäu deutlich, dass er sich seiner Verantwortung bewusst ist.

Was sich in der Nacht zum 18. Oktober 2017, einem Mittwoch, auf der A 7 abgespielt hat, ist bekannt. Auf der Fahrt in Richtung Ulm bleibt ein Lastwagen der Firma Dachser aus Langenau mit einer Reifenpanne bei Kilometer 758,820 liegen, also etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau. Seine Firma schickt dem 44-jährigen Fahrer ein Servicefahrzeug zu Hilfe. Zwei Mechaniker, die mit einem Fiat Ducato anfahren, kümmern sich um den Lastwagen.

In derselben Nacht ist ein Fahrer der Dachser-Niederlassung Memmingen auf dem Weg von Pegnitz nach Memmingen. Der 63-Jährige, der am Steuer sitzt, fährt seit 28 Jahren für Dachser. In dieser Zeit, so schätzt der Mann, hat er rund fünf Millionen Kilometer für Dachser zurückgelegt – unfallfrei. Die Strecke, auf der er unterwegs ist, kennt er in- und auswendig, denn er fährt stets dieselbe Tour mit demselben Wagen, einem Mercedes Actros.

Pannenhelfer stirbt an schweren Kopfverletzungen

Gegen 3.45 Uhr nähert sich der 63-Jährige der Stelle, an der der andere Dachser-Lkw steht. Sein Fahrzeug gerät nach rechts auf den Pannenstreifen, touchiert den Servicewagen und erfasst einen 66-jährigen Mechaniker, der noch an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen stirbt. Täter und Opfer sind Kollegen aus demselben Unternehmen, haben sich jedoch nicht gekannt.

Warum der Sattelzug nach rechts geraten ist, ist unklar. „Aus Unaufmerksamkeit“, heißt es im Strafbefehl, den das Amtsgericht Crailsheim im Februar 2018 wegen fahrlässiger Tötung erlässt. Der Verteidiger, der Münchner Rechtsanwalt Manuel Weber, glaubt, es müsse sich um einen Sekundenschlaf gehandelt haben. Der Fahrer selbst hat keine plausible Erklärung. Fest steht, dass er seine Lenk- und Ruhezeiten eingehalten hat, dass er nicht alkoholisiert war, dass er nicht telefoniert hat, dass der Tempomat auf 85 Stundenkilometer eingestellt war.

Einzig der Spurassistent gibt zu denken: Einerseits erklärt der Fahrer, er habe das System immer deaktiviert, andererseits hat die Auswertung der Daten ergeben, dass der Spurassistent bei dieser Fahrt erst fünf Minuten vor dem Unfall ausgeschaltet wurde. Dies habe er getan, weil er durch eine Baustelle gefahren sei und das Gerät auf die verengten Fahrspuren reagiere, sagt der Angeklagte dazu. Das bedeutet: Ausgerechnet in dieser Nacht ist der Mann von seiner Gewohnheit abgewichen und mit Spurassistent gefahren. Der hätte den Unfall vielleicht verhindern können, wenn da nicht diese Baustelle gewesen wäre.

Kein Täter-Opfer-Ausgleich

Eine Geldstrafe von 9000 Euro, 180 Tagessätze je 50 Euro, sah der Strafbefehl des Amtsgerichts Crailsheim vor. Mit einem Einspruch wehrte sich der Fahrer gegen die Höhe der Strafe, weshalb es jetzt zur Verhandlung vor Amtsrichterin Uta Herrmann kam. Hier machte der Angeklagte deutlich, dass er sich seiner Verantwortung stellen wolle. Sein Rechtsanwalt berichtete von vergeblichen Versuchen, mit der Familie des Todesopfers einen Täter-Opfer-Ausgleich zu erzielen. Diese habe jedoch nicht auf das Angebot eines Schmerzensgeldes reagiert.

Er habe sich entschieden, seinen Beruf aufzugeben und ab September dieses Jahres vorzeitig in Rente zu gehen, obwohl er damit eine Einbuße in Kauf nehmen müsse, erklärte der Angeklagte. Er sei nicht mehr in der Lage, lange Strecken zu fahren und empfinde „eine gewisse Angst“, wenn ein Fahrzeug am Straßenrand stehe. Überdies habe er in der Zwischenzeit einen Schlaganfall erlitten.

Geldstrafe verringert

Uta Herrmann hat in ihrem Urteil die Geldstrafe deutlich verringert. Sie legte sie auf 120 Tagessätze zu 20 Euro fest, also auf 2400 Euro. Sie berücksichtigte bei dieser Entscheidung außer dem Geständnis und der Tatsache, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist, auch den Umstand, dass er künftig mit 1300 Euro Rente eine Familie mit zwei Kindern ernähren muss.

Die Angehörigen des 66-jährigen Todesopfers traten im Verfahren nicht als Nebenkläger auf. Deswegen ist nicht bekannt, wie es ihnen heute geht und warum sie auf das Angebot eines Schmerzensgeldes nicht reagiert haben.

