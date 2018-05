Satteldorf Erhitzte Gemüter vor Bürgerentscheid

Gemeinderatssitzung und Infoveranstaltung

Am Mittwoch, 23. Mai, um 19 Uhr ist eine öffentliche Gemeinderatssitzung in der Sport- und Festhalle in Satteldorf. Auf der Tagesordnung stehen der Bürgerentscheid am 1. Juli zum Muschelkalkabbau, das Kommunikationsbüro Ulmer wird über das Zwischenergebnis des Beteiligungsprozesses informieren und die Bürgerinitiative „Steinbruch BöIgental – Nein Danke!“ wird ihre Position erklären.

Vorher um 18 Uhr gibt es eine öffentliche Informationsveranstaltung mit Ulrich Arndt, dem Leiter der Stabsstelle Bürgerbeteiligung im Staatsministerium. uts