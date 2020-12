Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Goldrainstraße in Ellwangen zu einem Brand im Kellerbereich. Die Feuerwehr räumte das Gebäude, das von 31 Parteien bewohnt wird, die Bewohner wurden in Versorgungszelten betreut und vorerst in Notunterkünften untergebracht - das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Elf Bewohner wurden durch den starken Rauch verletzt, einer davon schwer. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Feuerwehr war bis 0.30 Uhr mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Stand ist eine technische Ursache nicht auszuschließen.