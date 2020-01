Das SEK ist aktuell im Bebenburger Weg in Rot am See im Einsatz und hat dabei einen Mann festgenommen. Er wurde im Polizeiwagen und scheinbar unverletzt abtransportiert. Andere Verletzte scheint es ebenfalls nicht zu geben. Noch sind Polizeikräfte vor Ort. Mehr Informationen gibt die Polizei bislang nicht preis. Was feststeht: Der Polizei waren gegen 10.45 Uhr Schüsse gemeldet worden. Ein bewaffneter Mann hatte sich demnach im Bebenburger Weg in einem Haus verschanzt.

‼️Polizeieinsatz in #RotamSee ‼️

Gegen 10:45 Uhr wurden Schüsse in Rot am See gemeldet. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich ein Tatverdächtiger in einer Wohnung verschanzt.



— Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 25, 2020

Der Einsatz folgt einen Tag auf eine Familientragödie in Rot am See, bei der in der Bahnhofstraße mehrere Menschen getötet und verletzt wurden.

