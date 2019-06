Das Landestheater Dinkelsbühl bringt mit großer Intensität „Honig im Kopf“ auf die Freilichtbühne am Wehrgang.

Ein älterer Herr leidet an Alzheimer. Sein Sohn und dessen Familie sind zunächst einmal überfordert, wie sie damit umgehen sollen: Der Inhalt des Stücks „Honig im Kopf“ ist vielen noch in seiner filmischen Urfassung bekannt. Deren Drehbuch schrieben Hilly Martinek und Til Schweiger, Florian Battermann hat das Werk für die Bühne adaptiert.

Aus der Story entstehen wunderbar komische Momente, die die Darsteller unter der Regie von Axel Weidemann auskosten dürfen. Knut Fleischmann als Amandus Rosenbach und ehemaliger Tierarzt gibt den an Alzheimer erkrankten Senior der Familie und geht mit dessen Vergesslichkeit in herrlicher Selbstverständlichkeit um – als gehe das Leben ganz normal weiter.

Pointenreiche Szenen

Das führt zu pointenreichen Szenen. So reißt Amandus bei der Beerdigung seiner Frau einen Witz. Wenig später gibt er bei der Polizei eine Vermisstenanzeige für seine verstorbene Frau auf – mit einem 40 Jahre alten Foto von ihr. Nach und nach gerät Amandus‘ Leben aus den Fugen. In seiner Wohnung stapelt er das Essen im Bücherregal. Als ihn seine Enkelin Tilda darauf anspricht, erhält sie von Amandus zur Antwort: „Na, in der Spülmaschine war kein Platz.“

Amandus zieht schließlich bei seinem Sohn Niko ein. Hier stellt er einiges auf den Kopf. Er kürzt die Hecke auf zehn Zentimeter Höhe statt um zehn Zentimeter und köpft die Rosen seiner Schwiegertochter Sarah, die er immer mit Sandra anspricht, ebenso wie die Gartenzwerge des Nachbarn. Das aufwendig von Sarah vorbereitete Sommerfest lässt Amandus zu einem pyrotechnischen Desaster werden.

Die mit Nachdruck ausgespielten Spannungen zwischen den Eheleuten nehmen zu, Seitensprünge haben die Beziehung ohnehin schon an den Rand ihrer Existenz gebracht. Niko will seinen Vater unbedingt bei sich zu Hause behalten. Sarah hält dessen durch Alzheimer bedingte Aktionen wie in den Kühlschrank pinkeln nicht mehr aus und zieht aus.

Maike Frank spielt Sarah Rosenbach als energische, selbstbewusste und mitten im Geschäftsleben stehende Ehefrau. Bernd Berleb zeigt seinen Niko Rosenbach als Sohn, der seinen Vater liebt, besonders im Rückblick. Auch er ist der Spannung, die sich aus Familien- und Arbeitsleben ergibt, nicht mehr gewachsen. Schließlich lässt er seinen Vater ärztlich untersuchen, um ihn dann in die Altersresidenz „Vergissmeinnicht“ zu bringen. Dort könne er besser gepflegt werden.

Dagegen wehrt sich Sarahs und Nikos Tochter Tilda, die Stefanie Steffen glaubwürdig darstellt. Aus ihrer Sicht wird das gesamte kleine Familiendrama vorgeführt. Und die Enkelin möchte nicht, dass ihr Großvater im Altersheim endet.

Eine besonders innige Szene gelingt Stefanie Steffen dabei mit Knut Fleischmann, als die Enkelin und ihr Großvater mithilfe eines Fotoalbums in dessen Vergangenheit schwelgen. „Auf jeden Fall möchte ich, dass du weißt: Ich liebe dich und du bist die beste kleine Principessa, die ich mir wünschen kann“, gesteht er ihr.

Sie hat sich da schon mithilfe ihrer Eltern und ihres Kinderarztes mit der Alzheimer-Erkrankung auseinandergesetzt, was später ihr Tagebuch preisgibt: „Das Wichtigste für unser Gehirn ist Freude.“ Aber sie will es von ihrem Großvater genauer wissen. Wie es denn sei, wenn man alles vergesse, fragt sie ihn. „So wie Honig im Kopf, alles verklebt“, antwortet er.

Flucht nach Italien

So fliehen die beiden vor der Krankheit und dem Altersheim nach Italien. Das Land ist der Sehnsuchtsort von Amandus und seiner Frau, aber über den Großvater eben auch der der Enkelin. Dabei werden sie jedoch immer stärker mit der Krankheit konfrontiert. Am Ende erkennt Amandus in Venedig seine eigene Enkelin nicht mehr.

Aufgelockert wird diese Tragikomödie auch durch Maximilian Westphal, der in verschiedenste Rollen schlüpft: einen sächselnden Schaffner am Bahnschalter oder einen Polizisten. Besonders gelingt ihm der Concierge im venezianischen Hotel. Der nimmt nach einem Witz von Amandus schließlich spontan seinen Oberlippenbart ab. Für solche Momente gibt es auch ebenso spontane Lacher und Beifall vom Publikum, das am Ende lange und begeistert applaudiert.

