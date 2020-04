Die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg schreibt ab Montag, 27. April, die Maskenpflicht vor: Beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln sollen Bürger Mund- und Nasen-Masken tragen. Doch überall heißt es: Masken sind Mangelware. Verschiedene Firmen haben auch im Landkreis Hall schon Mund-Nasen-Masken an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gespendet, wie zum Beispiel Kärcher. Andere Firmen haben auf die Produktion von Masken umgestellt. So der Rosengartener Hersteller von Innenausstattungen für Autos, Wrapping Solutions. Und vielerorts nähen fleißige Menschen Masken für den Alltag. Manche für sich, einige sogar ehrenamtlich:

Auch der Schrozberger Bekleidungshersteller Hakro produziert jetzt Gesichtsmasken.

Firmen im Landkreis Hall räumen Lager und geben Schutzmasken und Mund-Nase-Masken aus

Auf verschiedenen Portalen im Internet bieten Firmen und andere Verkäufer Masken an, die sie zum Teil auch gelagert hatten. Sie können sich auf dem Portal „Das Land hilft“ eintragen. Das hat der Maschinenring Deutschland eingerichtet, ursprünglich als Vermittlungsbörse für Erntehelfer. Oder in der „Corona-Drehscheibe“ von Medical Mountains, aus Tuttlingen.

Diese Firmen bieten im Landkreis Hall Schutzausrüstung und Masken an

Hakro GmbH

Oberstettener Straße 41

74575 Schrozberg

Verkauf über: info@corporate-fashion-shop.de, m.kunz@deeg.de, info@jakob-may.de

Textil-Mundschutze

Jonas Bayerlein (Import-Firma)

Roßfelder Straße 65/5

74564 Crailsheim

07951/9622150

jonas.bayerlein@bmsaudio.com

Atemschutzmasken KN95 und Einweg-Masken für Gewerbe

Lieferung nach 7 bis 14 Tagen, mit Abwicklung des Imports. Angebot auf Anfrage, Zahlung auf Rechnung

20.000 OP-Masken (dreilagig, 19.040 Euro, auch ab 10.000 lieferbar) lieferbar in KW 20

Weise Fashion

Birkenweg 1-3

74579 Fichtenau-Wildenstein

07962/712810

www.weise.eu

Stoffmasken (Baumwolle/Polyester)

Schutzausrüstung und Masken aus den Ostalbkreis

Koala Paintings (eigtl. Zulieferer für Spielzeug- und Automobilindustrie)

Lavendelweg 8

73527 Schwäbisch Gmünd

0152-54287541

Schutzvisiere

Lagerware vorhanden, Versand sofort

Trends Intelligente Incentives GmbH + Co. KG

Ulmer Str. 130

73431 Aalen

trendsforevents.shopDIY-Maske, ab 50 Stück auch mit eigenem Motiv bedruckt

Diese Firmen bieten im Rems-Murr-Kreis Schutzausrüstung und Masken an

Gali Fashion

Kurze Straße 43

71332 Waiblingen

gali-fashion-design.de

wiederverwndbare Masken aus Bio-Baumwolle in verschiedenen Größen (19,90 Euro)





hs@qwack.de

71566 Althütte

07183-41448

Selbst angefertigte Masken (100 Stück, zweilagiger Mundschutz), 5 Euro pro Stück plus Versand, sofort lieferbar

Lochmann Berufskleidung GmbH

Sulzbacher Straße 178

71522 Backnang

www.lochmann-bk.de

Textilmasken (Baumwolle/Polyester)

PPA Norbert Leicht

Norbert Leicht

Im Rank 45

Plüderhausen

Tel. 0171334982

bestellservice@ppa-personal.com

Mundschutze (aus Portugal, innen Baumwolle, außen Polyurethan)

Schreib uns, wenn du auch verkaufst

Alle Angaben stammen von den Firmen, die sich zum Teil auf den oben genannten Portalen eingetragen haben. Wir wollen eine möglichst vollständige Liste führen. Wenn du auch Mundschutze oder Sicherheitsausrüstung verkaufst, schick eine Mail an online.hata@swp.de. Voraussetzung ist, dass du aus dem Landkreis Hall oder den umliegenden Kreisen kommst (auch Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis und dem Kreis Ansbach)