Wie die Polizei mitteilt, fing am Samstagabend gegen 18.04 Uhr in der Mainhardter Straße in Gailsbach eine freistehende Doppelgarage. Die Flammen griffen nicht auf das Wohnhaus über. Die Garage wurde bei demkomplett zerstört. Zwei Personen erlitten einen Schock, ein Mannsich an der Hand, als er die Scheibe der Garage einschlug, um die Fahrzeuge herauszufahren. DieMainhardt war mit zehn Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort, unterstützt von der Drehleiter aus Schwäbisch Hall-West. Der Rettungsdienst und der Ortsverband DRK Mainhardt waren ebenfalls im Einsatz. Nach aktuellem Stand wird von einem technischenausgegangen. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 75.000 Euro.