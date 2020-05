Fragt man in Brettheim (Gemeinde Rot am See) nach Georg Trump, einem großen Sohn des Dorfs, erntet man meist nur fragende Blicke. Nicht einmal Ortsvorsteher Reiner Groß hat von dem Künstler Trump gehört, und das will etwas heißen, denn Groß kennt fast jeden Winkel und jedes Gerücht und jede Verwandtschaftsbeziehung in „seiner“ Ortschaft.

Trump gehört halt schlicht nicht zum Hohenloher Allgemeinwissen – obwohl er in eingeweihten Kreisen im wahrsten Sinne der Worte kein unbeschriebenes Blatt ist: Als Schriftgestalter und Illustrator erlangte er weltweite Anerkennung, auch als Maler, Zeichner und Keramiker fand er Beachtung. „Nicht berühmt“ sei Trump, hat ein Wegbegleiter über ihn geschrieben, aber „bedeutend“.

1896 in Brettheim geboren

Am 10. Juli 1896 wurde Georg Trump in Brettheim geboren, von 1912 an studierte er an der Kunstgewerbeschule in Stuttgart, 1920 wurde er dort Assistent von Professor Ernst Schneidler, einem he­rausragenden Entwickler von Druckschriften. Von 1923 bis 1926 bereiste Trump Sardinien und Süditalien, „als richtiger Wanderbursche“, wie es in dem prächtigen Band „Vita Activa – Georg Trump: Bilder, Schriften und Schriftbilder“ heißt, den die Typographische Gesellschaft München 1967 ihm zu Ehren als Jahresgabe herausbrachte.

„In antikischer Umgebung in einer von allen Künsten belebten und durchdrungenen Landschaft erwarb er sich jene Kunstfertigkeit, die sein Leben so bedeutungsvoll machte“, schrieb Hans Lehnacker in der kurzen Biografie weiter. „Seine in dieser Zeit mit Formgefühl, Fleiß und Phantasie zum Broterwerb geschaffenen Keramiken haben nicht nur dem dort beheimateten Töpferhandwerk neue Impulse gegeben, sondern auch bei Georg Trump die lebenslange Achtung vor dem handwerklichen Können erweckt.“

Nach seiner Rückkehr bot man Trump eine Professur an der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Bielefeld an, wo er mit seinen Schülern undogmatische, eigenwillige Wege ging und den „Bielefelder Stil“ prägte, ehe er 1929 Lehrer für Typographie und Schrift an der Meisterschule für Deutschlands Buchdrucker in München wurde, die er von 1934 bis 1953 als Direktor führen und prägen sollte. Zwischen 1931 und 1934 war Trump Direktor der Kunstgewerbeschule Berlin, die von 1932 an Höhere graphische Fachschule der Stadt Berlin hieß.

teils Bauern, teils Bierbrauer, stets in der fränkischen Heimat verwurzelt. Des Vaters solider, kraftvoller Charakter und sein klarer Sinn als Kaufmann trugen sicherlich viel zur nüchternen und zielstrebigen Schulung seines Sohnes Georg bei." Früh durfte der begabte junge Mann die höhere Schule in Schwäbisch Hall besuchen. „Den Nutzen dieser erfolgreichen Erziehung hatte nicht nur Georg Trump allein, sondern indirekt auch seine späteren Schüler." Brettheim war da bereits weit weg. Aber glaubt man Lehnackers biografischen Angaben, so hat Trump das Aufwachsen dort – zusammen mit fünf Geschwistern – durchaus geprägt: „Die Vorfahren warenstets in der fränkischen Heimat verwurzelt. Des Vaters solider, kraftvoller Charakter und sein klarer Sinn als Kaufmann trugen sicherlich viel zur nüchternen und zielstrebigen Schulung seines Sohnes Georg bei." Früh durfte der begabte junge Mann diebesuchen. „Den Nutzen dieser erfolgreichen Erziehung hatte nicht nur Georg Trump allein, sondern indirekt auch seine späteren Schüler."

Die Geburtsurkunde Trumps ist im Gemeindearchiv von Rot am See erhalten, am 11. Juli 1896 hat der Standesbeamte Gackstatter sie unterzeichnet. Vater: Friedrich August Trump, Kaufmann. Mutter: Anna Maria Trump, geborene Ströbel. Bis heute trägt ein altes Kaufmannshaus an der Landwehrstraße die Aufschrift „August Trump“. Gut möglich, dass dies das Elternhaus des Künstlers ist, der mit 16 nach Stuttgart ging und 1914 in den Weltkrieg ziehen musste. 1919 kehrte er als Leutnant aus dem südöstlichen Russland zurück in die Heimat. Ob er später noch öfter in Hohenlohe war, ist der Redaktion nicht bekannt.

Erste Druckschrift: City

1930 kam Trumps erste Druckschrift auf den Markt: City, deren Zeitlosigkeit sich etwa in dem Umstand ausdrückt, dass sie für die Gestaltung der deutschen Fußball-Weltmeister-Briefmarke 2014 herangezogen wurde. Zahlreiche weitere Schriften sollten folgen: Trump Deutsch, Schadow, Forum I und II, Delphin I und II, Amati, Codex, Palomba, Trump Mediaeval, Signum, Time Script, Trump Gravur, Jaguar, Mauritius.

Einfach zeitlos: Für die Weltmeister-Briefmarke im Jahr 2014 wählten die Grafiker die Trump-Schrift City.

Die meisten der Schriften entwickelte er für die Schriftgießerei C.E. Weber in Stuttgart. „Tätigsein hält jung“, schrieb Willi Mengel 1967 in „Vita Activa“ über Georg Trump und seine Schriften, „das ist das ganze Geheimnis des Künstlers, der, gemessen am Umfang seines Schriftenwerkes die Spitze aller gegenwärtigen Schriftkünstler hält“. Und das, wo es doch mit „unsäglichen Mühen“ verbunden sei, eine grafische Zeichnung auf die geometrisch begrenzte Form der Lettern zu übertragen. „Wer sich auf dem Schriftenmarkt auskennt, wer das Kommen und Gehen neuer Schriftgebilde in diesen Jahrzehnten verfolgt hat, der vermag erst recht das Phänomen Georg Trump zu würdigen, dessen Lebenswerk den harten Bedingungen von Angebot und Nachfrage standgehalten hat.“

Der bildende Künstler könne seine Botschaft an die Menschheit zur Not im Atelier verstauben lassen, der Literat könne seine Werke in der Schublade verstecken – aber der Schriftkünstler bewerbe sich stets auf einem Markt, der allen Einflüssen der Mode und der großen Konkurrenz unterworfen sei.

Georg Trump hat nicht nur Schriften entworfen und begeistert gelehrt, sondern er gestaltete Bücher, Zeitschriften, Plakate, ersann Werbung und Briefmarken (zum Beispiel jene zum 200. Todestag von Johann Sebastian Bach 1950). Er war das, was man jetzt einen Designer nennt – und wer seine Werke betrachtet, erkennt darin eine Sachlichkeit, die heute noch heutig erscheint, schlicht, reduziert, edel: „Georg Trump hat gewissermaßen gegen die handbuchdicken Lehrbücher der Werbung gearbeitet und nachgewiesen, dass es auch werbewirksam sein kann, unter lauter Schreiern still zu sein“, schrieb Heinz Peters über ihn.

Bescheiden, zurückhaltend, zart – mit derlei Adjektiven wird Trump auch als Person beschrieben. Außerdem als leidenschaftlich, perfektionistisch, keinen Feierabend kennend. Ein Freund schrieb, er verdanke Trump „die Begegnung mit dem Genius“. Seine Ölbilder und Zeichnung legen davon ebenfalls Zeugnis ab. Viele entstanden, nachdem er 1953 seinen Direktorenposten wegen der Folgen eines Bauchschusses im Zweiten Weltkrieg hatte aufgeben müssen.

In New York geehrt

1983, zwei Jahre vor seinem Tod, bekam Trump das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, 1982 war er mit der TDC-Medal des Type Directors Club of New York bedacht worden – eine Ehre, die bis heute jedes Jahr nur einem Grafiker zuteil wird. Ausstellungen mit Werken Trumps waren beispielsweise 1966 in einer der bedeutendsten New Yorker Galerien, der Gallery 303, 1967 in der École Estienne in Paris, 1981 im Stadtmuseum München und 1983 im Klingspor-Museum Offenbach zu sehen.

Kurzum: Es gibt jede Menge Gründe für Brettheim und Hohenlohe, Georg Trump wiederzuentdecken.

