Polizei Belohnung für Hinweise auf Einbrecher

Fichtenau / Jens Sitarek

Die ehemalige Hauptschule in Unterdeufstetten ist gerade eine Baustelle, sie wird für die künftige Nutzung als Grundschule umgebaut. Unbekannte sind dort zwischen Freitag und Montag über eine Lichtkuppel auf dem Flachdach eingestiegen. Drinnen beschmierten sie Türen, Wände und Tafeln.

Die Schmierereien benennen unter anderem den Rapper „Ufo 361“ und seinen Song „Stay High“, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. An eine Wand wurde ein kleines Hakenkreuz gesprüht. Zudem wurden mehrere Deckenlampen zerschlagen und Schlösser von Eingangstüren kaputt gemacht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Fichtenaus Bürgermeisterin Anja Wagemann informierte den Gemeinderat in der Sitzung am Montag über den Einbruch. Sie regte an, für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung auszuloben. Gesagt, getan. Einen Tag später in der Pressemitteilung ist von 400 Euro die Rede. Eine Belohnung komme nicht oft vor, sei aber nicht außergewöhnlich, heißt es auf Nachfrage bei der ­Polizei. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter Telefon 0 79 62 / 3 79 entgegen.