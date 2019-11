Nicht nur in Berlin demonstrieren die Landwirte, sondern auch in Hohenlohe. Wie sehr die hiesigen Bauern hinter der bundesweiten Demo stehen, zeigen die solidarischen Blitzaktionen, die am frühen Dienstagabend in Crailsheim-Roßfeld, Gründelhardt, Randenweiler, Ilshofen, Vellberg-Talheim und Wallh...