Junge Mütter aus der Region bedanken sich am morgigen Hebammentag bei den Hebammen, die sie rund um die Geburt begleitet haben.

Danke sagen – das ist der Wunsch einiger junger Mütter aus der Region. Sie wollen den Hebammen danken, die sie rund um die Geburt ihrer Kinder unterstützt haben – von der Vorsorge in der Schwangerschaft bis zur Nachsorge oder einer späteren Stillberatung. Am morgigen Hebammentag wollen die Mütter ihren Hebammen als Wertschätzung ihrer Arbeit eine weiße Rose schenken. Und sie fordern andere Mütter auf, es ihnen gleichzutun.

„In den letzten Jahren gab es überwiegend negative Schlagzeilen, wenn es um das Thema Hebammen ging“, berichtet Katja Härder (37) aus Rot am See. „Mit dieser Aktion wollen wir ein positives Zeichen setzen. Denn viel zu selten wird die wertvolle Arbeit von Hebammen öffentlich gewürdigt.“

Ein Meer von Rosen

Zwar schenkten Eltern ihrer Hebamme kurz nach der Geburt häufig eine Dankeskarte, doch das, findet Härder, sei zu wenig – und werde in der Öffentlichkeit nicht richtig wahrgenommen. Deshalb hofft sie auf ein ganzes Meer von weißen Rosen, das am Hebammentag bei den Geburtshelferinnen ankommt – persönlich vorbeigebracht oder gesendet von dankbaren Müttern. Es sei ganz gleich, wie lange eine Geburt zurückliege, meint die 37-Jährige. „Zum Dankesagen ist es schließlich nie zu spät.“

Die Dankes-Initiative geht von Hausgeburts-Müttern aus, die allesamt bei der Hebamme Martina Eirich aus Braunsbach entbunden haben. Vor sechs Monaten hatten sie sich erstmals zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch getroffen. Es blieb nicht bei einem Treffen. Inzwischen ist ein Stammtisch entstanden, der einmal im Monat zusammenkommt. Die Frauen teilen ihre Erfahrungen rund um Schwangerschaft und Geburt, geben sich Tipps und machen sich Mut, alternative Wege zu gehen.

„Wir wollen, dass Frauen weiterhin eine selbstbestimmte Geburt haben können. Das geht aber nur, wenn es Hebammen gibt, die sie dabei begleiten und unterstützen. Vor allem braucht es junge Frauen, die den Beruf erlernen wollen“, sagt Lena Hofmann (33) aus Schainbach. Die Dankes-Aktion soll künftig an jedem Welthebammentag stattfinden.

Info Der Hausgeburtsstammtisch findet jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Wallhausen-Schainbach statt. Mehr Infos gibt es per E-Mail an

lena.hofmann@freenet.de.

