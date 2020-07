„Das Geschirr ist noch von der Großmutter meines verstorbenen Mannes“, erzählt Helga Ott lächelnd beim Einschenken in die geblümten Tassen. Dass sie am 26. Mai dieses Jahres einen Hirninfarkt hatte, sieht man der 81-jährigen Michelbacherin nicht an. Beim Formulieren stockt sie nur gelegentl...