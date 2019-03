Auf der L 1060 werden am Donnerstag bei Ummenhofen fünf Menschen verletzt. Vier Fahrzeuge sind beteiligt und es entsteht ein hoher Sachschaden.

Gegen halb neun Uhr am Donnerstagabend steht Polizeikommissar Stefan Schlüter am Straßenrand der L 1060 im Bereich der Abzweigung Richtung Ummenhofen und schaut die Böschung hinab. Dort sind Mitarbeiter des Untermünkheimer Bergungsunternehmens Walter damit beschäftigt, ein Abschleppseil an einem weißen Opel-Astra-Kombi zu befestigen, um ihn aus rund fünf Metern nach oben zu ziehen. „Die Fahrerin hatte großes Glück“, sagt der Beamte des Haller Polizeireviers. „Das hätte viel schlimmer ausgehen können.“

Unfall bei Vellberg Autofahrerin kracht in andere Wagen - fünf Verletzte Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag bei Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) sind fünf Menschen verletzt worden.

Was war passiert? Eine 36-jährige Opel-Fahrerin war gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Ellwangen unterwegs. Beim Abbiegen nach links in Richtung Ummenhofen hat sie den entgegenkommenden Ford eines 36-Jährigen übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal.

Der Opel wurde anschließend gegen den Ford einer 56-jährigen Autofahrerin geschleudert. Diese war hinter dem Opel der 36-Jährigen unterwegs. Damit war noch nicht Schluss: Durch die zweite Kollision verlor der Opel erneut die Spur, prallte gegen den Jeep Cherokee eines 55-Jährigen und wurde von der Fahrbahn abgewiesen. An der Böschung kam der Opel dann rund fünf Meter unter dem Niveau der Landesstraße zum Stillstand.

Der Neuwagen ist Schrott

Die Opel-Fahrerin ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. Sie ist vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die drei weiteren Fahrer und ein 44-jähriger Beifahrer im Auto der 56-Jährigen wurden jeweils leicht verletzt. Bei dem Unfall ist ein enormer Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden – bei dem Jeep hat es sich nach Aussage einer weiteren Polizeibeamtin um einen Neuwagen im Wert von etwa 55.000 Euro gehandelt. Die Fahrer konnten sich selbst aus ihren Fahrzeugen befreien, bevor der Rettungsdienst und die Feuerwehr Obersontheim vor Ort waren. „Wir sind um 19.25 Uhr alarmiert worden und waren ein paar Minuten später an der Unfallstelle“, sagt Obersontheims Feuerwehrkommandant Daniel Finster, während seine Kameraden die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen. „Wir sind mit vier Fahrzeugen im Einsatz.“

Diesel läuft in Wasserabfluss

Nachdem der Opel auf ein Abschleppfahrzeug gezogen worden ist, fällt auf, dass das Auto im Bereich eines Wasserabflusses Diesel verloren hat. „Das müssen wir dem Landkreis melden“, sagt Oberkommissar Schlüter und zückt sein Handy. Noch am Donnerstagabend hat dann ein Mitarbeiter des Bau- und Umweltamts des Landkreises die Unfallstelle besichtigt. „Im nächsten Schritt entfernen Mitarbeiter der Straßenmeisterei die betroffene Stelle des Banketts. Dies geschieht im Lauf des Freitags“, erklärt Annika Wieland von der Pressestelle des Landratsamts auf Nachfrage.

Die Landesstraße war zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich in Richtung Ellwangen von der Abbiegung nach Vellberg bis zur Unfallstelle. Lastwagen hatten keine Chance zu wenden, während viele Pkw schon bei Vellberg wieder umkehrten und sich andere Wege Richtung Ellwangen suchen mussten. Nach der Bergung ist der Abschleppdienst Walter von der Straßenmeisterei beauftragt worden, die Straße zu reinigen. „Die haben dafür Spezialfahrzeuge“, sagt Schlüter. Die Straße müsse ordentlich „ausgewaschen und ausgekehrt werden“.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall Zugstrecke Aalen Crailsheim Steinbach: Zug erwischt Unimog in Frankenhardt – Zwei Verletzte – 250.000 Euro Schaden Nach einem Unfall ist die Bahnstrecke zwischen Jagstzell und Crailsheim gesperrt. Zug-Reisende zwischen Aalen und Crailsheim müssen mit Verspätungen rechnen.