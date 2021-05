Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten und drei Schwerverletzten hat sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 1060 bei Obersontheim ereignet. Kurz nach dem Kreisverkehr am Kärcherwerk in Richtung Mittelfischach überholte zunächst ein hellgrauer BMW Z4 einen Traktor mit hoher Geschwi...