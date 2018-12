Reutlingen Das Reutlinger Weihnachtshaus

Reutlingen / Alexander Thomys

Sein Reihenhaus in ein Weihnachtshaus zu verwandeln, wie es sie hierzulande nur selten gibt: Das ist wohl das größte Hobby von Markus Meißel. Der 43-jährige Reutlinger ist durch seinen Bruder motiviert worden, der sein Eigenheim in Unterhausen schon seit vielen Jahren in der Adventszeit weihnachtlich schmückt. „Wo Weihnachten zu Hause ist“, titelte einst ein regionaler Fernsehsender über Jörg Meißels Haus im Dahlienweg. „Von meinem Bruder habe ich auch einige der großen Leuchtobjekte ausgeliehen“, verrät Markus Meißel.

Und auch wenn sein Reihenhaus in der Reutlinger Römerschanze „nur“ etwa halb so viele LED-Lichter schmücken wie bei seinem Bruder in Lichtenstein, so ist das Reutlinger Weihnachtshaus zumindest in der Nachbarschaft schon längst ein Anziehungspunkt geworden. Immer wieder kommen Besucher vorbei, staunen, schauen und fotografieren. Zum Auftakt der Adventszeit laden die Meißels die Nachbarschaft auch zu einem kleinen Straßenfest in den Taubenweg ein. Es gibt Rote und Steaks vom Grill, den Glühwein schenkt der Nachbar aus. Überhaupt, die Nachbarn: Die allermeisten freuten sich über die Attraktion in ihrem Umfeld, sagt Markus Meißel. „Es sind eigentlich alle dafür“, sagt der 43-Jährige. „Manche haben gelacht, dass sie sich ja nun eigene Weihnachtsbeleuchtung sparen können.“ Beim kleinen Straßenfest bekommt Meißel aus der Nachbarschaft jedenfalls viel Lob für sein Weihnachthaus. Das gemütliche Beisammensein wird gerne zum Plausch mit den Nachbarn genutzt, ein Spendenkässchen ist ebenfalls aufgebaut – der Inhalt geht an das Pfullinger Tierheim.

Zwei Wochen für den Aufbau

Bis sein Haus in den prächtigsten Farben erstrahlt, muss Meißel aber einiges an Arbeit hineinstecken. „Der Aufbau hat rund zwei Wochen gedauert“, erklärt Markus Meißel. Unter der Woche nach der Arbeit, auch mal „über das ganze Wochenende“, wie Markus Meißel erzählt, ist der Reutlinger an seinem Haus zu Gange. Seine Frau Jessica immer an seiner Seite. „Einmal hat uns auch ein Freund geholfen, ein Dachdecker“, berichtet Meißel. Das war auch nötig: Schließlich wuchteten die beiden eine sechs Meter lange Stange auf das Dach. Daran befestigt: ein Vorhang mit 6000 LED-Lichtern.

Ganz fertig ist Markus Meißel indes noch nicht. „Ich habe noch einen großen Weihnachtsstern, der etwa 1,2 Meter im Durchmesser hat“, verrät der 43-Jährige. „Er ist selbstgebaut und noch nicht ganz fertig. Vielleicht komme ich noch dazu, die Einzelteile müssen noch zusammengeschweißt werden.“ Dabei sei Ruhe und Präzision gefragt, sagt Meißel. „Es soll ja am Ende auch nach was ausschauen.“

Ohnehin gehen Meißel die Ideen nicht so schnell aus. „Wie das Haus im kommenden Jahr geschmückt sein könnte, die Ideen habe ich eigentlich schon im Kopf, wenn ich gerade erst fertig geworden bin“, lacht der 43-Jährige. Schließlich kommt das nächste Weihnachten bestimmt. Noch aber erfreut sich der Reutlinger an seinem diesjährigen Werk. Und sicher werden auch noch die ein oder anderen Besucher den Weg in den Taubenweg finden. Sie müssen nur den Lichtern folgen.