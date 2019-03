„Meine Heimat“ heißt ein neues Angebot unserer Zeitung für ihre Abonnenten und deren Angehörige. Diese „Mehrwert-Touren“ sollen Türen zu nicht alltäglichen Erlebnissen öffnen. Die erste Tour führt ins Albgut nach Münsingen. Offenbar haben wir damit das richtige Ziel ausgewählt, denn das Interesse, einen der Plätze zu ergattern, war riesig. Deshalb gibt es nun zwei Touren: Die erste startet wie ausgeschrieben am 20. März, die zweite am 3. April. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Start ist jeweils um 16 Uhr am Biosphärenparkplatz Münsingen im Albgut, Hauptstraße 318. Wer kurzfristig nicht dabei sein kann, sollte sich bitte beim Verlag melden, um Nachrückern die Teilnahme zu ermöglichen.