Im Landkreis Göppingen ist am Wochenende ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie steigt damit nach Angaben des Landkreises auf 45. Die Zahl der Neuinfektionen kletterte am Wochenende weiter: Von Freitag auf Samstag wurden 73 neue Fälle registriert, von Samstag auf Sonntag waren es noch einmal 83. Diese Zahlen nannte das Landesgesundheitsamt am Sonntag.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis stieg auf jetzt 564. Insgesamt nähert sich die Zahl der Kreisbewohner, die sich insgesamt mit dem Coronavirus infiziert haben, auf knapp 2500. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern angibt, kletterte am Samstag auf 122 und gestern weiter auf 138.

31 Corona-Patienten in Klinik

In den Alb-Fils-Kliniken werden zurzeit (Stand Freitag) 31 positiv auf das Virus getestete Patienten behandelt – 30 in der Göppinger Klinik am Eichert, einer in der Geislinger Helfenstein-Klinik. Darüber hinaus gibt es in Göppingen am Eichert 17 und in Geislingen einen Verdachtsfall.