Die Hohenstadter haben ihre Kirche Sankt Margaretha wieder. Beim Festgottesdienst und anschließenden Kirchenführungen erläuterte Architektin Maja Klinzer die grundlegende Sanierung.

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ist am Sonntag die für 1,2 Millionen Euro rundum renovierte Pfarrkirche Sankt Margaretha in Hohenstadt wieder ihrer Bestimmung übergeben worden. Beim Festgottesdienst am Vormittag gab es viel Lob für die gelungene Sanierung. Auf großes Echo stießen beim anschließenden Gemeindefest auch die Kirchenführungen von Architektin Maja Klinzer. Was alles mit welch großem Aufwand erneuert wurde, steht im E-Paper und der Printausgabe der GEISLINGER ZEITUNG am Mittwoch.