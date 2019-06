Ein Schwerbehinderter sucht seit 15 Monaten eine Wohnung und sollte ins Obdachlosenheim. Die Wohnbau Göppingen hat nun eine Unterkunft.

Seit März vergangenen ­Jahres ist Joachim Bromm auf der Suche nach einer Wohnung. Seitdem weiß er nämlich, dass er seine bisherige Bleibe in Hohenstaufen wegen ­Eigenbedarfs verlassen muss. Das Problem: Der 59-Jährige ist zu 100 Prozent schwerbehindert, ist schlecht zu Fuß und auf einen Rollator angewiesen. Außerdem hat er zwei Katzen. Am Sonntag muss er seine bisherige Wohnung eigentlich verlassen – mit der Aussicht, seine Katzen im ­Tierheim abgeben zu müssen und in einer Obdachlosenunterkunft zu wohnen. Doch wie es aussieht, nimmt die Geschichte ein gutes Ende. Am Donnerstag besichtigt er eine freie Wohnung der ­Wohnbau Göppingen im Stadtbezirk Faurndau und könnte dort bald einziehen.

Seit Rücken-OP kann Bromm nicht mehr laufen

Seit mehreren Schlaganfällen ist der gelernte Altenpfleger arbeitsunfähig, seit einer Rücken-Operation kann er kaum noch laufen. Seine kleine Rente muss Bromm aufstocken, bekommt Grundsicherung vom Sozialamt. Sein Ansprechpartner im Landratsamt habe sich zwar kümmern wollen, es aber in all der Zeit nicht geschafft, eine Wohnung zu finden. Und wenn Bromm selbst eine Wohnung entdeckt hatte, habe es geheißen: „Zu teuer.“ Bromm erzählt: „Und dann hat man mich ins Betreute Wohnen schicken wollen.“ Für den Altenpfleger war sofort klar: „Das mache ich nicht. Das bedeutet, ein oder zwei Mal hinfallen und dann ab ins Pflegeheim.“

Schließlich habe er vom Sozialamt eine Telefonnummer bei der Stadt Göppingen erhalten. Der Anruf war ernüchternd: Mehr als ein Platz im Obdachlosenheim könne Bromm nicht angeboten werden, erfuhr er. „Etwas anderes habe ich nicht“, habe die Sachbearbeiterin gesagt. Die Katzen des Tierfreunds hätten im Tierheim abgegeben werden müssen. Für Bromm, der seit der Wohnungskündigung nachts kaum noch schlafen kann, ein Unding und keine Option.

Bromm darf Zwei-Zimmer-Wohnung anschauen

Verzweifelt wendete sich der 59-Jährige am Mittwoch an die NWZ. Schließlich war es Volker Kurz, Geschäftsführer der Wohnbau Göppingen (WGG), der versprach, sich zu kümmern. Am Freitag dann erhielt Bromm Besuch von einer WGG-Mitarbeiterin. Sie habe ihm eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Faurndau angeboten, im Erdgeschoss, was wegen der körperlichen Einschränkungen des Altenpflegers ein großer Vorteil ist. „Da bin ich sehr dankbar dafür“, sagt Bromm, der die Wohnung am Donnerstag anschaut, wenige Tage, nachdem er eigentlich schon ausgezogen sein sollte. Wohnbau-Chef Kurz bestätigt: „Von uns aus ist was da.“ Bei der Wohnung passe eigentlich alles, „aber das ist auch ein bisschen Glücksache“.

Für Joachim Bromm wäre damit seine 15-monatige Wohnungssuche beendet. Was ihn am meisten freut: „Ich kann meine Katzen mitnehmen.“

