Bestsellerautor Patric Heizmann räumt im Göppinger Sparkassenforum mit Mythen über Ernährung und Gesundheit auf.

Selten war ein Vortrag so kurzweilig und lustig, fanden viele der 280 Besucher im Göppinger Kreissparkassenforum bei den Göppinger Wissensimpulsen zum Thema „Vitalität im Beruf“. Patric Heizmann, Ernährungsentertainer und Bestsellerautor, zog ein Feuerwerk ab – und das nur mit Worten und ohne mediale Begleitung. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und überraschende Vergleiche, die die Zuhörer goutierten, waren gepaart mit einem durchaus ernsten Kompass zu einer wünschenswerten Ernährung im Bezug auf Gesundheit, Wohlfühlen, Abnehmen und Bewegung. In einer affenartigen Geschwindigkeit leierte er zu Beginn gleich Dutzende Ernährungszeitschriften herunter, so dass er sofort die Lacher auf seiner Seite und die Problematik schon angerissen hatte.

Frust durch Hunger

Seine Frage ans Publikum, wer nackt gerne besser aussehen wolle, tat ein Übriges, um mit Mythen um Diäten und mit Verunglimpfungen von Fett und Eiweiß aufzuräumen. „Wir müssen weniger Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen können“ – diesen Satz zerriss Heizmann in Zwang, Verzicht und scheinbare Leichtigkeit. Sein Credo dagegen: Das Essen muss schmecken und möglichst lange sattmachen und die schädliche Blutzucker-Achterbahn soll vermieden werden. Außerdem trat er für Bewegung und Sport ein, wobei er weniger den Hobby-Ausdauersportarten zugeneigt war als dem Krafttraining.

Essverhalten verändern

Die Hauptfrage sei, wie man den Bauch, also das unbewusste und lang trainierte, alte Essverhalten dazu bekomme, dass es durch ein gutes Programm mit einem veränderten Verhalten langsam überschrieben werden könne. Zitat: „Wenn Sie dicker werden wollen, dann machen Sie eine Diät.“ FDH interpretierte Heizmann nicht als „Friss die Hälfte“ sondern als „Frust durch Hunger“. In Stresssituationen kehre man dann irgendwann wieder ins alte Muster zurück.

