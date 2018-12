Böhmenkirch Wird SAM ein Chinese?

Fuyao Glass gibt Gas

Die Fuyao Glass Industrie Group mit Sitz in China ist mit mehr als 26 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 2 Milliarden Euro der weltweit größte Hersteller von Autoglas und beliefert alle Premiummarken der Automobilindustrie. 1987 von Tycoon Cao Dewang zunächst als kleine Glasfabrik gegründet hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren weltweit expandiert.

Seit 2007 ist Fuyao mit einem Werk in Heilbronn auch in Deutschland vertreten. Nachdem es in Heilbronn zu eng wurde, hat Fuyao im Sommer 2018 bei Leingarten ein neues Werk eröffnet. Dort werden auf rund 36 500 Quadratmetern in China produzierte und nach Europa importierte Rohgläser in hochautomatisierten Verfahren mit Profilen und Zierleisten zu komplexen Fahrzeugscheiben aufgerüstet.